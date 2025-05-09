MLB》大谷翔平怪力轟無用！ 山本由伸挨滿貫砲慘失5分吞敗投

山本由伸。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天先發5局挨2轟失5分，大谷翔平雖然敲出一發陽春砲，但未能改變戰局，終場道奇以3：5不敵響尾蛇。

山本由伸前3局沒掉分，但在4下遇亂流，面對首名打者丟出保送，接著被敲安、投出觸身球搞成滿壘，隨後遭莫雷諾（Gabriel Moreno）滿貫砲痛擊。

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山本5下續投，被馬提（Ketel Marte）敲出陽春砲再丟1分。今日山本由伸投完5局退場，用球數88球，被敲6安包含2轟，失5分責失，另有4K、1保送，防禦率從賽前的0.90漲到1.80，最終吞下本季第3敗。

道奇前7局遭封鎖一分未得，第8局終於破蛋，馬恩西（Max Muncy）和帕赫斯（Andy Pages）各敲出1分打點安打，道奇追至2：5落後。

大谷翔平。（路透）

前4打席都熄火的大谷翔平，9上逮中金克爾（Kevin Ginkel）的偏高速球，敲出中外野陽春砲，本季第11轟出爐，擊球初速112.9英哩、飛行距離426英呎，可惜這發全壘打無力改變勝負，終場道奇以3：5輸球。

大谷翔平全場5打數敲1安，進帳1打點、跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率為0.296。

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