NBA季後賽》受夠外界批評 嘴綠：我是受過良好教育的黑人

D.格林。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士小前鋒D.格林（Draymond Green）過去在場上經常因情緒失控遭人詬病，今天在西部準決賽第2戰又吞下技術犯規，目前已經累積5次，距離聯盟禁賽標準僅差2次，而對於外界評論，他今天在受訪時也做出回應。

格林之前因為在場上做出傷人的危險動作，曾遭聯盟無限期禁賽，今年季後賽也因累積5次技術犯規，距離聯盟7次的禁賽標準已經不遠。

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對於外界評論，格林有些激動地說：「我不是個憤怒的黑人，我受過良好教育也來自很好的家庭，我也在做我擅長的事情。我真的受夠外界那些把我塑造成一個憤怒黑人的意圖，實在太荒謬了！」

Draymond Green just wanted to give one quick postgame statement: “The agenda to continue to keep making me look like an angry black man is crazy. I’m sick of it. It’s ridiculous.” pic.twitter.com/ay7TLFhjWL — Anthony Slater （@anthonyVslater） May 9, 2025

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