NBA季後賽》受夠外界批評 嘴綠：我是受過良好教育的黑人

D.格林。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔記者粘藐云/綜合報導〕勇士小前鋒D.格林(Draymond Green)過去在場上經常因情緒失控遭人詬病,今天在西部準決賽第2戰又吞下技術犯規,目前已經累積5次,距離聯盟禁賽標準僅差2次,而對於外界評論,他今天在受訪時也做出回應。

格林之前因為在場上做出傷人的危險動作,曾遭聯盟無限期禁賽,今年季後賽也因累積5次技術犯規,距離聯盟7次的禁賽標準已經不遠。

對於外界評論,格林有些激動地說:「我不是個憤怒的黑人,我受過良好教育也來自很好的家庭,我也在做我擅長的事情。我真的受夠外界那些把我塑造成一個憤怒黑人的意圖,實在太荒謬了!」

Draymond Green just wanted to give one quick postgame statement: “The agenda to continue to keep making me look like an angry black man is crazy. I’m sick of it. It’s ridiculous.” pic.twitter.com/ay7TLFhjWL