晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》受夠外界批評 嘴綠：我是受過良好教育的黑人

2025/05/09 13:06

D.格林。（法新社）D.格林。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士小前鋒D.格林（Draymond Green）過去在場上經常因情緒失控遭人詬病，今天在西部準決賽第2戰又吞下技術犯規，目前已經累積5次，距離聯盟禁賽標準僅差2次，而對於外界評論，他今天在受訪時也做出回應。

格林之前因為在場上做出傷人的危險動作，曾遭聯盟無限期禁賽，今年季後賽也因累積5次技術犯規，距離聯盟7次的禁賽標準已經不遠。

對於外界評論，格林有些激動地說：「我不是個憤怒的黑人，我受過良好教育也來自很好的家庭，我也在做我擅長的事情。我真的受夠外界那些把我塑造成一個憤怒黑人的意圖，實在太荒謬了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中