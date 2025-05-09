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世壯運不能帶國旗上台 開閉幕升IMGA會旗

2025/05/09 15:16

台北市長蔣萬安說，選手參加世壯運是以個人名義參加，開閉幕儀式只會升IMGA（國際壯年運動總會）會旗，不會升國旗。（資料照）台北市長蔣萬安說，選手參加世壯運是以個人名義參加，開閉幕儀式只會升IMGA（國際壯年運動總會）會旗，不會升國旗。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運下週六5月17日開幕，共2萬5000多名選手參加，包括6550名來自107國的選手。國民黨台北市議員曾獻瑩今（9）日詢問世壯運開閉幕、頒獎是否會升國旗、播國歌？台北市長蔣萬安回應，世壯運是以個人名義參加，只會升IMGA（國際壯年運動總會）會旗，也不能帶國旗上台；觀眾席上揮舞國旗則不受限制。

蔣萬安今天赴議會針對世壯運等議題專案報告，曾獻瑩詢問，選手在頒獎及比賽時，能不能拿國旗上台，衣服上能不能出現國旗、國名？蔣萬安回應，世壯運和亞運、奧運不同，就是升IMGA會旗；而選手是以個人名義參賽，並非代表國家，依照IMGA規範，頒獎時不帶國旗，也不能帶政治性標語上台。

世壯運執委會執行長林哲宏補充，雖然頒獎不能帶國旗上台，但會後要如何照相不會多加限制。林說，依照奧會模式，烏克蘭、俄羅斯等其他國家選手可以秀出自己國家的國旗，台灣選手是以TPE方式處理。

至於是否能穿著有國旗圖案的衣服上台？林哲宏說，這屬於灰色地帶，不會強制要求不能穿，要看是什麼樣的服裝，如果國旗繡在衣服上就不能，但若是形象式的呈現則不會限制。

曾獻瑩再詢問，看台上能否揮舞國旗等旗幟加油？蔣萬安說，觀眾台上沒有限制。曾獻瑩要求市府要清楚讓所有選手知道，什麼能穿什麼不能穿，標準要統一。林哲宏說，已經統一發文給各選手。

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