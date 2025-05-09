青少棒》前U12國手葉壘6.1局無失分 台中奪暌違17年冠軍

台中奪暌違17年冠軍。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽今（9日）進行決賽，臺中市先發投手葉壘獨撐6.1局被敲5安僅失1分非自責分，助球隊以10比1大勝新北市，奪得暌違17年的賽事冠軍，將代表臺中市參加在印尼雅加達舉行的小馬聯盟亞太區賽事，葉壘拿下賽事最有價值球員。

葉壘是2023年U12世界盃台灣隊國手，畢業後進入臺中中山國中就讀，也成為隊上主力投手，本屆賽事他除了奪得最有價值球員獎外，也以12局、防禦率0的優異表現獲得大會投手獎，此戰他僅在第3局因投出觸身球及被敲1支內野安打，加上隊友守備失誤失掉唯一1分外，表現相當完美，成為冠軍戰勝利投手。

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臺中市一開賽就以3支安打與新北市守備失誤攻下3分，隨後在第6局打線爆發，用4安打其中包含第2棒陳恩的三壘安打，一口氣攻下5分奠定勝基，陳恩以打擊率6成92拿下本屆賽事打擊獎。

而稍早的季軍戰，臺東縣展現強大打擊火力，提前在第5局以10比0擊敗屏東縣拿下第3名。

獎勵名單：

團體獎：

冠軍：臺中市

亞軍：新北市

季軍：臺東縣

殿軍：屏東縣

第5名：臺南市

第6名：高雄市

第7名：臺北市

第8名：彰化縣

個人獎：

打擊獎：陳恩（臺中市、打擊率6成92）

打點獎：溫以恩（新北市、7分打點）

全壘打獎：溫以恩（新北市、2轟）

投手獎：葉壘（12局、防禦率0）

最有價值球員：葉壘（臺中市）

教練講：藍文權（臺中市）

葉壘。（棒協提供）

陳恩。（棒協提供）

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