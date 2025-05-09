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NBA季後賽》愛德華茲腳踝受傷後迅速重返賽場 藍道直呼是金鋼狼

2025/05/09 16:59

灰狼當家一哥愛德華茲被對手踩到左腳踝。（美聯社）灰狼當家一哥愛德華茲被對手踩到左腳踝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部準決賽G2，灰狼當家一哥愛德華茲（Anthony Edwards）今天在第二節一度因左腳踝受傷退場，嚇壞灰狼教練團。愛德華茲在下半場仍重回賽場，全場交出20分的表現，幫助灰狼以117比93擊敗勇士，系列賽戰成1比1平手。灰狼總教練芬屈（Chris Finch）坦言，「這次我其實非常擔心，老實說，我本來打算這場比賽他不會再上場了。」

此戰第二節剩下約6分鐘左右時，愛德華茲持球切入上籃，被勇士大前鋒傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）賞火鍋，而這時傑克森戴維斯在落地時，不慎踩到愛德華茲的左腳踝，讓愛德華茲當下痛到無法起身，事後他也回到休息室檢查。

不過愛德華茲下半場重回賽場，全場交出20分、9籃板、3抄截的成績，正負值「+21」是全隊最佳，幫助灰狼贏得比賽。

灰狼當家一哥愛德華茲被對手踩到左腳踝。（美聯社）灰狼當家一哥愛德華茲被對手踩到左腳踝。（美聯社）

愛德華茲第二節受傷後，他到休息室接受灰狼隊醫療部分副總裁海因斯（David Hines）的治療，他也接受一系列腳踝測試的活動。自從與湖人隊的系列賽以來，愛德華茲的腳踝就一直在接受治療。

「當我們做到第三個腳踝動作時，我心想，『感覺開始不錯了，。如果我們用繃帶纏住，我就看看感覺如何』。」愛德華茲說，「（海因斯）做得非常出色的工作，確保我在上場前狀態良好，所以要大大感謝他。」

「他是我認識最有韌性的人之一。」灰狼前鋒藍道（Julius Randle）表示，「沒有什麼能把他擊倒，他從不缺席比賽，就算對手花費心思、耗盡全力要阻擋他，他也從來不會因為這樣就不上場打比賽...我不知道，他就像鋼鐵人一樣。我看過他被撞、被擊倒那麼多次，更好的比喻是，他是金鋼狼。他會受傷，然後不知道在後方做了什麼...但他總是能回來打球，這就是他。」

灰狼當家一哥愛德華茲被對手踩到左腳踝。（美聯社）灰狼當家一哥愛德華茲被對手踩到左腳踝。（美聯社）

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