MLB》領5.1億的道奇球星康佛托持續低迷 單月打擊率僅0.048...

康佛托。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季以1700萬美元（約新台幣5.1億）加盟道奇的明星外野康佛托（Michael Conforto），今天面對響尾蛇之戰，3打數0安，道奇最後也以3比5輸球。康佛托本季至今狀況欠佳，目前出賽35場的打擊率僅1成35是生涯最差表現。

康佛托今擔任第7棒左外野手，首打席敲擊球初速101英哩的中外野深遠飛球，這球的飛行距離為398英呎，最後卻被接殺出局。康佛托第二打席敲擊球初速110.9英里的平飛球，遭響尾蛇二壘手馬提（Ketel Marte）接殺。第三打席康佛托選到保送，第8局道奇1出局攻佔一、三壘，康佛托敲擊球初速95.2英哩的二壘方向滾地球，卻形成雙殺打，澆熄球隊攻勢。

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本季康佛托出賽35場，共111打數敲15安，包含2轟、6打點，打擊率1成35，整體攻擊指數（OPS）僅0.503。其中，康佛托在5月份至今出賽7場，共21打數僅1安、1分打點，單月打擊率0.048，另有3次保送。

康佛托今天3次擊球都是強勁擊球，卻仍是3支0的表現，近12場只有1支安打。這讓康佛托坦言，「我覺得感到沮喪，開心今天有幾次強勁擊球，但有機會延續攻勢的情況下卻沒能把球打出去，這很沮喪。」

「我現在努力專注於自己能掌控的事情。」康佛托說，「把球打得強勁絕對是其中之一，我要試著以此為基礎繼續努力...我對第8局沒有幫球隊突破感到沮喪。」

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