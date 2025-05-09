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MLB》在響尾蛇球迷噓聲中猛夯怪力轟！大谷卻寫下史上唯一尷尬紀錄

2025/05/09 16:38

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕即便遭到響尾蛇球迷全場狂噓，道奇日本巨星大谷翔平今天仍敲出本季第11發全壘打，並列全大聯盟第2多，不過大谷本季至今只累積16分打點，寫下尷尬紀錄。

前4打席都熄火的大谷翔平，9上逮中金克爾（Kevin Ginkel）的偏高速球，在響尾蛇球迷的一片噓聲中敲出中外野陽春砲，本季第11轟出爐，擊球初速112.9英哩、飛行距離426英呎，仰角22度。可惜隊友未能延續攻勢，終場以3：5吞敗。

目前大谷累積11轟，僅落後洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、水手羅里（Cal Raleigh）與費城人史瓦伯（KyleSchwarber）的12轟，名列全大聯盟第4，21支長打並列第5，89個壘打數排在第4；然而大谷的打點僅16分，排在全大聯盟第96名。

根據數據網站《OptaSTATS》指出，大谷翔平成為1920年自打點成正式紀錄以來，唯一一位球季進行到5月，在全壘打、長打與壘打數排名全聯盟前5，打點卻排在90名以下的打者。

本季道奇後段棒次表現低迷，導致擔任開路先鋒的大谷上場打擊時經常壘上無人，使他打點難以提升；另一方面，大谷本季在得點圈表現也不佳，打擊率僅0.143，而他11轟當中有9轟是陽春砲。

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