MLB》山本挨滿貫砲、球迷喊「打倒洛杉磯」！響尾蛇主帥讚子弟兵策略

山本由伸。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今慘挨響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno）滿貫砲，單場挨2轟5局失5分吞敗投，這也是山本旅美生涯首度被敲滿貫砲，賽後響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也盛讚莫雷諾的表現。

山本由伸4局下一顆卡特球遭到莫雷諾敲出飛行距離僅377英尺的平射滿貫砲，一口氣失掉4分，5局下續投又被馬提（Ketel Marte）敲出陽春砲，最終投完5局被敲6安、挨2轟失5分吞敗投，防禦率也從賽前的0.90漲到1.80。而山本挨滿貫砲當下，全場響尾蛇球迷更是熱烈高喊「Beat LA!（打倒洛杉磯）」。

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賽後響尾蛇總教練羅夫洛表示，山本近況絕佳，是一位非常難纏的投手，在成功串連攻勢後，必須要有打者能挺身而出，「而莫雷諾展現驚人的打擊策略，敲出中、右外野平射砲，那代表他的揮棒非常紮實。你不可能憑運氣把球打到那裡。」

山本由伸賽前防禦率0.90高居全聯盟第一，但今天遭到響尾蛇震撼教育，上升至1.80。羅夫洛也再度稱讚莫雷諾：「能看見他等到想要的球路，並狠狠狙擊他造成傷害，真的令人高興。」

莫雷諾。（法新社）

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