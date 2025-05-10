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NBA準決賽溜馬力拚聽牌、佐佐木朗希出戰響尾蛇 今日賽事預告與轉播

2025/05/10 07:02

NBA準決賽溜馬力拚聽牌、佐佐木朗希出戰響尾蛇 今日賽事預告與轉播佐佐木朗希先發出戰響尾蛇。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA準決賽賽事持續進行。東部部分，上一戰靠著哈里伯頓（Tyrese Haliburton）三分準絕殺的溜馬，帶著2勝的優勢回到主場迎戰騎士；而在西部的比賽，前役靠著兇猛火力扳平系列賽的雷霆將作客迎戰金塊，精采刺激的季後賽賽事，各位球迷不要錯過了！

大聯盟今天有2場賽事轉播。第1場將由遊騎兵迎戰老虎，分別派出35歲左投柯賓（Patrick Corbin）與塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）掛帥；第2場則是道奇面對響尾蛇，雙方推派「令和怪物」佐佐木朗希與羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）先發，喜愛MLB的觀眾朋友不要錯過！

中華職棒今日3地開打。在花蓮作為主場統一獅繼續面對富邦悍將，雙方派出蒙德茲與張奕掛帥；而在洲際主場的兄弟將迎戰台鋼，由羅戈與吉田一將先發；另外在天母主場的味全龍強碰樂天，徐若熙與魔神樂將先發主投，中職6隊的球迷一定要鎖定轉播！

NBA季後賽

07:30 騎士@溜馬 東部次輪G3 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 雷霆@金塊 西部次輪G3 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

06:30 遊騎兵@老虎 愛爾達體育2台

09:30 道奇@響尾蛇 愛爾達體育2台

中職

16:00 富邦@統一 DAZN1、愛爾達體育1台

16:58 樂天@味全 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:00 台鋼@兄弟 緯來體育、緯來精采

日職

16:57 西武@羅德 DAZN2

台北羽球公開賽

12:00 四強賽 民視台灣

TPBL

14:30 雲豹@特攻 緯來體育

17:00 夢想家@攻城獅 MOMOTV

PLG總冠軍賽

14:30 領航猿@勇士 總冠軍賽G3 民視第一

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