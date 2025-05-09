中職》當初「801旅事件」若能妥善處理 葉君璋認為富邦會變強隊

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將在2017年發生「801旅事件」，在該年3月30日富邦輸給中信兄弟賽後，林哲瑄在社群媒體發文寫道，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」雖然林哲瑄當時受訪表示沒特別針對誰，只是覺得團隊積極守備非常重要，但林益全在新書中首度談到這段風波，直言事件發生當下讓他很糾結。

現任味全龍總教練葉君璋，當時執掌富邦兵符，「801旅事件」發生當下，他曾對媒體表示，「人家講你是為你好，為球隊好。」事過境遷，今天賽前葉君璋也談起當年這段往事。

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葉君璋表示，這會發生在任何一個地方，不管是公家機關、私人企業，甚至小到一家飲料店，只要人跟人相處都會有這樣的事情，每個人都有自己的主觀意見，從他自己的角色看起來，他看到的事情是這樣，不管你站在哪個角色，都會有自己的想法。

當時葉君璋的角色是富邦總教練，他說，「我是教練，能看到的也只是少部分我能感覺到的，我只會覺得說，這樣的事情可以講說不是很成熟，如果比較成熟的人，或想得比較周到的人，可能會有更好的處理方式，讓這件事情變成正面的。」

葉君璋強調，「我幾乎沒有在看這種東西（網路社群媒體），我應該是那個後知後覺的人，原本不清楚事態的嚴重，那幾天都不知道這件事情，隔了一段時間才知道，怎麼發生這樣的事情？」

葉君璋進一步指出，在任何球隊一定有這樣的事情，這也是最麻煩的，當下大家或許都有情緒，當事人可能覺得，「我盡全力就是這樣子啊。」但別人可能會認為，「你為什麼不盡全力？」

葉君璋認為，如果成熟的人，希望球隊很強，應該要把看到的事情，因為你的建議，從負面轉化成正面的，只是當時大家都還年輕，每個人都把這件事當作是情緒，脫口而出就講出來，林益全認為自己是受害者，從他的角度看起來就是這樣子。

最後，葉君璋強調，當初這件事情有很多的不成熟，當大家在一個團隊，可能有更好的方式解決這個問題，透過個人的智慧，這件事情本來是負面的，因為處理得好，搞不好那個瞬間，球隊能凝聚在一起，變成一支超強的球隊，如果那個時候是這樣子的話，可能現在大家看到的是不一樣的球隊。

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

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