晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》當初「801旅事件」若能妥善處理 葉君璋認為富邦會變強隊

2025/05/09 16:39

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將在2017年發生「801旅事件」，在該年3月30日富邦輸給中信兄弟賽後，林哲瑄在社群媒體發文寫道，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」雖然林哲瑄當時受訪表示沒特別針對誰，只是覺得團隊積極守備非常重要，但林益全在新書中首度談到這段風波，直言事件發生當下讓他很糾結。

現任味全龍總教練葉君璋，當時執掌富邦兵符，「801旅事件」發生當下，他曾對媒體表示，「人家講你是為你好，為球隊好。」事過境遷，今天賽前葉君璋也談起當年這段往事。

葉君璋表示，這會發生在任何一個地方，不管是公家機關、私人企業，甚至小到一家飲料店，只要人跟人相處都會有這樣的事情，每個人都有自己的主觀意見，從他自己的角色看起來，他看到的事情是這樣，不管你站在哪個角色，都會有自己的想法。

當時葉君璋的角色是富邦總教練，他說，「我是教練，能看到的也只是少部分我能感覺到的，我只會覺得說，這樣的事情可以講說不是很成熟，如果比較成熟的人，或想得比較周到的人，可能會有更好的處理方式，讓這件事情變成正面的。」

葉君璋強調，「我幾乎沒有在看這種東西（網路社群媒體），我應該是那個後知後覺的人，原本不清楚事態的嚴重，那幾天都不知道這件事情，隔了一段時間才知道，怎麼發生這樣的事情？」

葉君璋進一步指出，在任何球隊一定有這樣的事情，這也是最麻煩的，當下大家或許都有情緒，當事人可能覺得，「我盡全力就是這樣子啊。」但別人可能會認為，「你為什麼不盡全力？」

葉君璋認為，如果成熟的人，希望球隊很強，應該要把看到的事情，因為你的建議，從負面轉化成正面的，只是當時大家都還年輕，每個人都把這件事當作是情緒，脫口而出就講出來，林益全認為自己是受害者，從他的角度看起來就是這樣子。

最後，葉君璋強調，當初這件事情有很多的不成熟，當大家在一個團隊，可能有更好的方式解決這個問題，透過個人的智慧，這件事情本來是負面的，因為處理得好，搞不好那個瞬間，球隊能凝聚在一起，變成一支超強的球隊，如果那個時候是這樣子的話，可能現在大家看到的是不一樣的球隊。

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中