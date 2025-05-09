中職》當年葉君璋赴美見習 學到一件「很重要的事」

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅林益全近期出新書，揭露許多當年他效力富邦悍將時期的秘辛，特別是2017年林哲瑄發文的「801旅事件」，林益全在書中強調，團隊的溝通管道應該建立在團隊內部，若是發表在公開的社群平台，私事就會變公事，會讓全隊選手和球團管理受到外界質疑，「這並不是謹慎的方式，也不是正常溝通管道，甚至談不上是一種溝通。」

味全龍總教練葉君璋在2017年擔任富邦教頭，今天憶起往事，他說，「一個球隊就是這樣，當你覺得隊友有問題的時候，為了他好，你要跟他講，我認為講的人是好的隊友，這是在幫他，我看到你錯，我也可以不要講，其實是在害他。」

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葉君璋強調，「如果你成熟一點，所有人都不知道，只有當事人知道，這是最成熟的。」

過去葉君璋曾在美職印地安人隊（現守護者隊）擔任多年小聯盟球隊教練，學習到很多東西，他說，「我脫下球衣到印地安人隊當4年教練，他們第一個教我的就是，當你發現隊友有問題的時候，你應該要跟他講，這樣才是好的隊友，不管為了球員還是為了整個團隊，你應該要跟他講說，我覺得你這樣不是很好，可不可以為了球隊做改變，這是我在美國學到的東西。」

後來葉君璋來到龍隊執教，他表示，有跟選手講說為了這個球隊，應該要很誠實地說出一件事，假如認為有問題，應該要跟當事人講，「我有跟球員講，如果跟教練有什麼問題，你可以來找我，只是也很少人來找我，這是民族性啦。」

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