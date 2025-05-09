中央補助1.1億元 ! 花蓮棒球場硬體升級 職棒今晚全新體驗

花蓮棒球場內野經修整後，看起來更為平整。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕行政院體育委員會補助新台幣1.1億元，協助花蓮棒球場進行硬體升級，今天球迷將可全新體驗大型LED電子計分板、高空夜間照明及看臺薄膜更新等設施，花蓮縣政府也希望未來能吸引更多職棒及大型賽事前花蓮舉行。

縣府指出，自2013年中職賽事重返花蓮後，每年都吸引來自全台球迷的熱烈參與，讓每場職棒賽事成為花蓮棒球的年度盛事，除了球迷的支持，縣府積極投入資源為球場進行升級，2015年建置全台首座大型LED全彩螢幕電子看板、2017年中華職棒明星賽前對球場草皮及球員休息室進行整修等，2019年棒球場友善設施改善整建計畫為球場看台全面更新、新設室內牛棚、新設球場噴灌、球員休息室鋪面重設等，但球迷仍覺得跟西部的現代化球瑒有段差距。

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縣府為優化花蓮棒球場硬體設備，去年開始投入球場硬體升級，獲中央全力支持，補助1.1億元進行LED電子計分板、高空夜間照明及看臺薄膜更新等設施改善，希望藉全方位提升賽事品質，讓球迷享有更優質觀賽體驗。

縣長徐榛蔚表示，花蓮棒球場擁有好山好水的先天優勢，依山傍海的純淨環境，縣府除積極將花蓮打造為健康城市，也希望成為國內發展棒球運動的重要基地，希望藉由場地升級與賽事推廣，讓全國球迷在美麗的花蓮觀賞頂尖的棒球賽事。

今年的職棒例行賽花蓮場，今晚至11日由統一獅擔任主場球隊，6月3至4日則輪由味全龍為主場，縣府推出「球票兌換」活動，邀請全台民眾一起進場力挺職棒。只要完成指定任務，就能兌換當日球票，相關兌票條件請至花蓮縣政府臉書「索票貼文」下方留言，附上2025花蓮觀光年曆景點拍攝的照片，並加上Hashtag：「花蓮縣政府挺職棒」＋景點或活動名稱，即可參與索票；現場排隊換票，每場提供900張以上，開賽前2小時，於球場一壘側戶外區域發放球票。

花蓮棒球場改善看臺上方薄膜等設施，讓球迷看球時更舒適。（記者游太郎攝）

花蓮縣立棒球場獲中央補助1.1億元補助整修後，以全新風貌迎接職棒賽事。（記者游太郎攝）

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