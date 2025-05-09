世壯運博覽會10日搶先登場 活力壯寶穿梭展區

雙北世壯運博覽會自5月10日至6月1日於松山文創園區四、五號倉開展。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運下週六5月17日舉行，世壯運公園暨博覽會搶先自5月10日至6月1日於松山文創園區四、五號倉開展。展場設計以吉祥物「Strong壯寶」為核心視覺，整個展區充滿粉色、粉藍色彩元素，還有巨大化球拍可打卡拍照，也可一睹世壯運獎牌與獎台設計。

展場入口由活力滿點的壯寶熱情迎接，穿過拱門後，映入眼簾的是此次世壯運共35種運動的規則介紹，還可看到各項運動使用的球拍、器材，包含木球、壁球、擊劍等。場內還有巨型網球、桌球拍裝置，民眾可發揮創意拍照打卡。

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世壯運博覽會展覽期間持續23天，五號倉內推出超過50場舞台演出，包括台灣李棠華雜技團、原林藝術舞集YLADC、愛客樂iColor樂團等頂尖表演團隊將接力登場，帶來融合運動、文化與藝術的精彩展演。

此外，還有首度跨海來台展出的世壯運歷屆官方文件特展，完整呈現歷屆主辦城市的珍貴文物與賽會歷史。走入運動科技展區，則可以體驗AI體感偵測、VR互動訓練與智慧防溺科技，感受運動與科技結合的未來趨勢。

雙北世壯運博覽會自5月10日至6月1日於松山文創園區四、五號倉開展。（記者林承鴻攝）

壯寶的房間。（記者林承鴻攝）

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