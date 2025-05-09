晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動

世壯運在即 新北市議員批賽場未整修完、贈品印刷瑕疵

2025/05/09 17:01

雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今（9）日赴市議會針對世壯運整備進行專案報告，遭議員指出有多項缺失。（記者黃子暘攝）雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今（9）日赴市議會針對世壯運整備進行專案報告，遭議員指出有多項缺失。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今（9）日赴市議會針對世壯運整備進行專案報告，市議員質詢表示，賽事在即，卻有賽場觀眾席斑駁不堪、場地凹凸泥濘等缺失尚未完成改善，可能害選手受傷。市議員山田摩衣更指出，送給選手的紀念水壺出現印刷瑕疵，恐讓國際選手印象不佳。市議員陳乃瑜說，碧潭水舞配合世壯運宣傳，東岸商圈卻還沒裝潢好。

市議員張維倩質疑，世壯運作為國際賽事，英文翻譯卻一團糟，與會國人名牌竟遭逐字誤譯成「King Next Day」，難道侯友宜的英文名字要標示成「Monkey Friend One」嗎？侯友宜則秒喊自己是「Monkey Friendship」，但也馬上表示，針對相關疏失要注意、修正。

雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今（9）日赴市議會針對世壯運整備進行專案報告，遭議員指出有多項缺失。（記者黃子暘攝）雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今（9）日赴市議會針對世壯運整備進行專案報告，遭議員指出有多項缺失。（記者黃子暘攝）

山田摩衣、戴瑋姍表示，市府斥資9622萬元整修作為比賽場地的板橋第一運動場，紫色跑道落成亮相雖美，觀眾席彩虹看台仍斑駁破損、髒黑一片，與官方宣傳照片形成強烈落差；賽場之一的樹林紅土網球場地面凹凸、積水泥濘，被民眾狠批為最爛網球場，世壯運不乏長輩報名，萬一受傷該如何是好？比賽在即，硬體工程進度卻落後。

侯友宜說，板橋第一運動場賽道已整修完畢，彩虹看台會在第二期工程改善，樹林紅土網球場會在12日前完成修繕，確保安全使用，若有選手在賽事中受傷，也有保險協助。

山田摩衣提出紀念水壺LOGO印刷瑕疵問題，質疑市府連給市議員的紀念品都會出錯，未落實品檢把關，恐怕使國際選手對此產生負面印象。侯友宜回應將加強品管。

市議員黃淑君質疑，觀賽採取自由入場，市府是否評估過較小的賽場觀眾容量問題？侯友宜指出，比賽場地分散，人流也會分散，均視比賽情形調整。

陳乃瑜指出，碧潭水舞將配合世壯運在5月24日開幕，碧潭東岸商圈雖已招標出去，但尚需2個月的裝潢期程，無法與水舞搭配，她希望水舞可以提早或延後，避開梅雨季，或搭配七夕情人節登場。侯友宜回應，水舞將按照既定期程，力拚在安全無虞狀況下能做的先做。

除了硬體、場地問題外，市議員李宇翔批評市府推出套裝好玩卡遊程，其中原價只要1300元的遊程，官網卻說原價是1500元，疑似詐騙。體育局長洪玉玲說，服務一定超過這些價格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中