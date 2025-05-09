世壯運在即 新北市議員批賽場未整修完、贈品印刷瑕疵

雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今（9）日赴市議會針對世壯運整備進行專案報告，遭議員指出有多項缺失。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今（9）日赴市議會針對世壯運整備進行專案報告，市議員質詢表示，賽事在即，卻有賽場觀眾席斑駁不堪、場地凹凸泥濘等缺失尚未完成改善，可能害選手受傷。市議員山田摩衣更指出，送給選手的紀念水壺出現印刷瑕疵，恐讓國際選手印象不佳。市議員陳乃瑜說，碧潭水舞配合世壯運宣傳，東岸商圈卻還沒裝潢好。

市議員張維倩質疑，世壯運作為國際賽事，英文翻譯卻一團糟，與會國人名牌竟遭逐字誤譯成「King Next Day」，難道侯友宜的英文名字要標示成「Monkey Friend One」嗎？侯友宜則秒喊自己是「Monkey Friendship」，但也馬上表示，針對相關疏失要注意、修正。

請繼續往下閱讀...

雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今（9）日赴市議會針對世壯運整備進行專案報告，遭議員指出有多項缺失。（記者黃子暘攝）

山田摩衣、戴瑋姍表示，市府斥資9622萬元整修作為比賽場地的板橋第一運動場，紫色跑道落成亮相雖美，觀眾席彩虹看台仍斑駁破損、髒黑一片，與官方宣傳照片形成強烈落差；賽場之一的樹林紅土網球場地面凹凸、積水泥濘，被民眾狠批為最爛網球場，世壯運不乏長輩報名，萬一受傷該如何是好？比賽在即，硬體工程進度卻落後。

侯友宜說，板橋第一運動場賽道已整修完畢，彩虹看台會在第二期工程改善，樹林紅土網球場會在12日前完成修繕，確保安全使用，若有選手在賽事中受傷，也有保險協助。

山田摩衣提出紀念水壺LOGO印刷瑕疵問題，質疑市府連給市議員的紀念品都會出錯，未落實品檢把關，恐怕使國際選手對此產生負面印象。侯友宜回應將加強品管。

市議員黃淑君質疑，觀賽採取自由入場，市府是否評估過較小的賽場觀眾容量問題？侯友宜指出，比賽場地分散，人流也會分散，均視比賽情形調整。

陳乃瑜指出，碧潭水舞將配合世壯運在5月24日開幕，碧潭東岸商圈雖已招標出去，但尚需2個月的裝潢期程，無法與水舞搭配，她希望水舞可以提早或延後，避開梅雨季，或搭配七夕情人節登場。侯友宜回應，水舞將按照既定期程，力拚在安全無虞狀況下能做的先做。

除了硬體、場地問題外，市議員李宇翔批評市府推出套裝好玩卡遊程，其中原價只要1300元的遊程，官網卻說原價是1500元，疑似詐騙。體育局長洪玉玲說，服務一定超過這些價格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法