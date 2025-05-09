中職》深怕旅外球員被貼標籤 葉總曾對吉力吉撈「醍醐灌頂」

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「統一神全」林益全過去效力富邦悍將曾發生「801旅事件」，近期他出新書提到當年在富邦的球隊氛圍不只是旅外、本土分派，就連旅外球員之間也細分等級，更提到「有人因為自己曾經上過大聯盟所以感到自負」，引發球迷熱議。

旅外球員被貼標籤，這讓味全龍總教練葉君璋很有感，葉總透露，有一次在台中洲際球場比賽，吉力吉撈．鞏冠代打結果揮棒落空，當場把球棒丟到天空，他看到這一幕沒有很喜歡，就把吉力吉撈請到教練室。

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當時葉總對吉力吉撈說，「我最討厭聽到的一句話就是，旅外回來的球員都怎麼樣、怎麼樣、怎麼樣，這是我最不喜歡聽到的，你們在美國打球態度都非常好，當你回台灣的時候，應該要把在美國的態度帶回來，這才是你可以影響台灣棒球正面發展的舉動。」

葉總認為，有些動作或許只是不經意的，可是看你的人，會因為你的特殊身分，再多加一點鹽、醋跟胡椒，這樣就可惜了，「他（吉力吉撈）練球和比賽都百分之百投入，不了解他的人可能會說，你看，旅外的就怎麼樣、怎麼樣，對吧！」

葉總指出，如果吉力吉撈轟全壘打可能就還好，大家會覺得「你好放得開喔」，對吉力吉撈來講只是當下一個感覺，讓他做出那個動作，這比較可惜，「回來台灣被貼上態度不好的標籤，不覺得這很可惜嗎？我覺得很可惜！」

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