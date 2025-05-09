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台北賽》林湘緹遭日本18歲新星宮崎友花逆轉 無緣女單4強

2025/05/09 17:15

林湘緹。（記者塗建榮攝）林湘緹。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕世界排名31的中租女將林湘緹，今天在超級300系列台北羽球公開賽女單8強賽，以21：17、8：21、17：21遭世界排名第8日本18歲新星宮崎友花逆轉，無緣挺進4強。

林湘緹去年澳門公開賽打進決賽，栽在中國高昉潔拍下居亞軍，創生涯在300等級最佳成績。只是，林湘緹今年最佳僅16強，昨戰勝日本前球后奧原希望，贏球後激動吶喊，因她生涯首度挺進台北賽女單8強，不過今天遇到冠軍熱門頭號種子宮崎友花，兩人過去交手3次，林湘緹僅去年澳門公開賽有贏球。

宮崎友花在開賽把擊球角度拉開，令林湘緹有點難以適應，陷入1：5落後，不過林湘緹很快就回穩在技術暫停前變成11：9領先，即使宮崎友花又一度來到17：14，卻因底線頻頻失誤，林湘緹就把握機會包括一顆幸運翻網球，成功先來到20：17，再用一記漂亮滑拍，一鼓作氣連得7分先下一城。

林湘緹在第二局換邊後又失誤較多，宮崎友花以11：3進入技術暫停，且林湘緹暫停後還是無法做出回應，只能讓日本新星扳平戰局。進入決勝局，宮崎友花打得更加強勢，林湘緹雖努力跟對手抗衡可惜還是無法扳倒強敵。

宮崎友花這次前來參加台北賽最大目標就是冠軍，如今也連續收拾黃瀞平、陳肅諭、林湘緹，也是她繼印度公開賽後本季第二度打進4強。

林湘緹。（記者塗建榮攝）林湘緹。（記者塗建榮攝）

林湘緹。（記者塗建榮攝）林湘緹。（記者塗建榮攝）

林湘緹。（記者塗建榮攝）林湘緹。（記者塗建榮攝）

林湘緹。（記者塗建榮攝）林湘緹。（記者塗建榮攝）

宮崎友花。（記者塗建榮攝）宮崎友花。（記者塗建榮攝）

宮崎友花。（記者塗建榮攝）宮崎友花。（記者塗建榮攝）

宮崎友花。（記者塗建榮攝）宮崎友花。（記者塗建榮攝）

宮崎友花。（記者塗建榮攝）宮崎友花。（記者塗建榮攝）

宮崎友花。（記者塗建榮攝）宮崎友花。（記者塗建榮攝）

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