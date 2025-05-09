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MLB》前美聯「抗癌」勝投王遭DFA後續留洋基！美媒分析他的未來

2025/05/09 17:48

卡拉斯科。（資料照）卡拉斯科。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕38歲老將右投卡拉斯科（Carlos Carrasco）日前遭到洋基指定讓渡（DFA），今天卡拉斯科確定通過讓渡程序無人認領，被下放回洋基3A，續留條紋軍。

今年是卡拉斯科生涯在大聯盟第16個賽季，前11個賽季都效力守護者，曾在2017年以18勝摘下美聯勝投王。卡拉斯科在2019年被檢測出罹患白血病，休養3個月後重返投手丘。卡拉斯科生涯在大聯盟合計出賽332場（283場先發），累積112勝105敗、防禦率4.18。

今年以小聯盟合約加盟洋基的卡拉斯科，在春訓表現亮眼，也被傷病侵襲輪值的洋基納入開季名單，然而他未能將好成績延續至例行賽，本季出賽8場有6場先發，32局挨7轟，戰績2勝2敗、防禦率5.91，每局被上壘率1.53，三振率僅17.6%略低於聯盟平均。

卡拉斯科擁有足夠的大聯盟資歷，有權拒絕被下放3A成為自由球員，不過洋基球團並未透露卡拉斯科是否曾有此意願。美媒《MLBTR》分析，卡拉斯科生涯大多是穩定的中段輪值人選，如今隨球速下降，已經變成僅具備加強深度用途的投手，但他仍有不錯的控球，也是位備受尊敬的老將，因此洋基應會樂於將他繼續留在系統內。

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