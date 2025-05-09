MLB》山本由伸崩盤原因與天氣有關？道奇名投揭挨滿貫前打席很關鍵

山本由伸。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天先發對決響尾蛇，遭敲出旅美生涯首支滿貫砲，投5局挨2轟失5分吞下敗投，擔任球評的前道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser）分析山本崩盤的原因，竟和天氣有關。

山本由伸4局下遭遇亂流，滿壘之後失投卡特球遭到莫雷諾（Gabriel Moreno）敲出滿貫砲。賀西瑟認為山本之所以投不出應有水準，原因是因為響尾蛇位處的亞利桑那鳳凰城濕度太低，「鳳凰城平常的濕度大概是14%到44%，今天晚上只有17%，非常乾燥，這會讓球沒摩擦力更滑，使得他用力過猛，進一步影響抓球感，進入惡性循環。」

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賀西瑟還特別指出，山本挨滿貫砲前最關鍵一球，是在上個打席面對蘇雷亞斯（Eugenio Suárez）時，2好球之後指叉球沒控好形成觸身球，「即使用止滑粉也只會讓手更乾燥，所以很多投手會假裝拍粉，其實是偷偷舔一下手指讓指尖濕潤。山本應該也這麼做過，但即便如此，如果無法好好抓球，變化球就壓不下來。指叉球若提早離手，就會高起來，結果就是像那樣，在2好球時砸到打者。」

另一位球評、曾效力過道奇的工具人海爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）也直言：「我從沒見過山本在2好球的情況下投出觸身球，如果我是下一棒打者，我看到前面打者2好球被砸變成滿壘，我一定超興奮，心想接下來投手一定會丟進好球帶，來個超甜的直球。而莫雷諾也把握住機會，只能向他致敬。」

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