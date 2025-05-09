韓職》球迷被砸身亡導致球場無限期停用 NC恐龍找到臨時主場了

NC恐龍主場昌原NC球場，被迫無限期停用。（資料照，歐新社）



田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職NC恐龍主場昌原NC球場今年3月29日發生球迷被砸傷身亡不幸的悲劇，導致昌原NC球場暫時無限期關閉，NC恐龍球團尋找臨時主場。NC恐龍昨天宣布，今年剩餘的主場賽事，將改至蔚山文殊棒球場舉行。NC球場的臨時主場首戰，將從5月16日登板，屆時將碰上培證英雄。

昌原NC球場是2019年開始啟用的球場，但今年3月29日的主場賽事中，一名女性球迷被百葉窗砸中，兩天後因頭部重傷不治，NC恐龍與昌原市政府立即對昌原NC球場做全面安全檢查，由於雙方並未就球場重新啟用的時間表達成共識，迫使NC恐龍尋找臨時主場。

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《韓聯社》報導，NC恐龍表示，在KBO（韓職聯盟）的支持下，球隊考慮多個選項，並與蔚山當地政府協商後，決定用蔚山文殊棒球場，並提到蔚山當地政府同意負責球場的維護和管理，感謝當地政府的積極合作。

由於受到昌原NC球場暫時停用的影響，截至昨天為止，NC恐龍從開季至今只打了33場比賽，當中只有5場主場賽事，是韓職10隊中最少。NC恐龍暫時以15勝18敗排韓職第8。

蔚山文殊棒球場是在2014年啟用，可容納約1.2萬名觀眾，曾作為另一支韓職球隊樂天巨人的替代主場。

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