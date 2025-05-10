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MLB》隊友幫幫忙！山本由伸援護率全聯盟最慘 道奇名投：還能4勝...

2025/05/10 07:03

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨以3：5不敵響尾蛇，山本由伸遭到莫雷諾（Gabriel Moreno）敲出旅美生涯首支滿貫砲吞敗。然而細看今年山本由伸的援護率，竟然是全大聯盟最低。

山本昨天先發5局用88球被敲6支安打，包含2支全壘打，失掉5分追平旅美生涯最慘紀錄，吞下本季第3敗，防禦率也從賽前全大聯盟最佳的0.90上升至1.80，將防禦率王寶座拱手讓給大都會日本強投千賀滉大（防禦率1.16）。

雖然山本此役表現不佳，但道奇打線無法給予他足夠火力支援也是事實，本季山本8場先發投46局，隊友竟然只幫他打回9分，除了3月東京海外賽那場打了5分以外，其餘7場合計竟只獲得4分火力支援。

山本昨天賽前的援護率2.03已經是全大聯盟符合投球局數中最差，賽後再度下滑至1.76，成為全大聯盟唯一援護率字頭的投手，遠遠遜於比第2差的光芒右投派比奧特（Ryan Pepiot）的2.23。擔任球評的前道奇204勝名投賀西瑟（Orel Hershiser）就直言：「山本的防禦率只有1.80，隊友平均只幫他打一場2分，竟然還能拿4勝，他這季表現真的非常出色。」

昨天道奇打線運氣也不佳，全場共敲出10顆擊球初速超過100英哩的強勁球，其中7顆是從響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt）手中所擊出，卻沒有任何一球形成安打，最終讓普法特繳出6.1局無失分好投，收下並列全聯盟最多的6勝。

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