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網球》何承叡男雙狂飆11連勝 無錫問鼎連3週挑戰賽奪冠

2025/05/09 18:22

何承叡。（資料照，取自何承叡臉書）何承叡。（資料照，取自何承叡臉書）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕何承叡與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Christopher Romios）贏球氣勢無法擋，無錫男網挑戰賽以6：2、5：7、10：8力退第3種子澳洲貝爾登（Blake Bayldon）／美國斯塔爾德（Reese Stalder），頭號種子「台澳聯軍」再度挺進決戰 ，不但延續近來11連勝氣勢，更準備連續第3週奪冠。

何承叡與羅米奧斯臨場默契漸入佳境，亞洲硬地連4站都安抵壓軸，更於南韓光州、中國廣州「背靠背」豪奪雙冠，讓他本週世界男雙排名來到職業生涯新高93，穩居「台灣一哥」。近況甚佳的「台澳聯軍」轉戰無錫，又展現強大競爭力連闖3關，包括4強面對貝爾登／斯塔爾德，雙方人馬各下一城後，最終歷經搶10激戰，何承叡組合9 ：6聽牌時擋住對手反撲，第3個賽末點鎖定爭冠門票。

無巧不巧，「台澳聯軍」連續3週決戰對手，都是第2種子美國基爾科夫（Vasil Kirkov）／荷蘭史蒂文斯（Bart Stevens），何承叡有信心延續發燙手感，攜手戰友再挫美荷原班人馬，完成3連冠壯舉以及本季ATP挑戰賽第6座金盃。

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