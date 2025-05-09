中職》林益全5月還沒上一軍 已是生涯首見

林益全。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕39歲的統一獅老將林益全今年尚未升上一軍，但他近期推出新書因觸及過往在富邦悍將的敏感過往而引發網路熱議，也連帶讓他待在二軍都很有「存在感」；事實上，林益全自2009年3月29日在中職初出賽以來，生涯進入第17季卻直到5月仍未在一軍亮相，已是他生涯首見。

林益全在2022年季後未被富邦悍將列入60人保留名單後，從前年起化身「統一神全」，只是前年加盟時不但有球團推出「統一神全我來毯」商品，他也在一軍出賽89場、累計3成06打擊率，但去年一軍出賽數場就減少至45場，而今年則還沒有亮相機會。

請繼續往下閱讀...

獅隊總教練林岳平在今年開季時就已表明態度，「我們必須找出沒有陳鏞基、林益全的時候，一壘手是誰」，當下就已說明本季老將的空間會很有限。不過陳鏞基在上月23日升一軍後已出賽7場，今晚在花蓮對富邦悍將也排進先發打序擔任4棒指定打擊，而林益全今天則在二軍對台鋼雄鷹之戰9局下代打，擊出左外野飛球遭接殺，累計本季在二軍出賽20場的打擊率2成13。

林益全過往生涯都是剛開季就在一軍出賽，2020年受疫情影響中職直到4月12日才打成第1場比賽，而林益全則在同年4月14日擔任富邦該季首戰先發5棒一壘是，是他今年以前最晚在一軍出賽的日子，而本季則仍在二軍等待機會，近期因推出新書提及當年待在富邦時有隊友「因為自己曾經上過大聯盟而感到自負」而引發球迷熱議，也讓他意外成為話題人物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法