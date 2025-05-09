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中職》台鋼團隊盜壘衝上第2 黃甘霖：打擊愈來愈好，選手比較有意願

2025/05/09 19:40

黃甘霖。（資料照，記者李惠洲攝）黃甘霖。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹開季11場賽事5次嘗試盜壘是各隊最少，全部失敗是唯一盜壘掛零的球隊，之後截至賽前17場嘗試28次、22次成功都是各隊最多，外野守備兼跑壘教練黃甘霖認為，除了總教練洪一中鼓勵選手放手去做，團隊打擊逐漸升溫也是重要原因。

台鋼自開季到4月13日完成11場，嘗試盜壘5次、0次盜壘成功、5次盜壘刺、打擊率0.222都是各隊最差，戰績4勝7敗與富邦悍將並列墊底，黃甘霖表示，選手的能力與開季的打擊狀況都不是很好，盜壘型態、策略也與現在不同，

黃甘霖指出，台鋼去年團隊盜壘成功80次是排各隊第2，今年多少會被各隊注意，季初團隊打擊狀況不是很好，上壘已經很不容易，選手難免比較謹慎，會害怕盜壘失敗，「總教練也說過，沒有不讓選手跑，只是就算開綠燈，他們也不見得會跑。」

台鋼自4月15日截至今天賽前完成17場，嘗試盜壘28次都是各隊最多，本季盜壘成功衝上22次僅落後統一獅1次，期間團隊打擊率0.256排各隊第2僅次於味全龍，黃甘霖認為，隨著打擊愈來愈好，選手比較有意願嘗試盜壘，球隊的作戰機會就比較多。

黃甘霖表示，不論投、捕手抓對方盜壘，還是自己跑者是否嘗試盜壘，賽前開會時教練都會提供意見，總教練也鼓勵選手放手去做，盡量用速度去壓迫對手，「我們有很多年輕的選手，速度上一定有一些優勢，總教練都講話了，大家會更勇敢去做。」

黃甘霖球員時期曾締造盜壘王5連霸，生涯累積295盜仍是中職紀錄，他認為，台鋼上一軍才第2年，選手需要時間磨練技巧，慢慢修正累積經驗，「只要選手來問，我都會跟他們講，但不可能講了馬上就懂，要去嘗試、遇到失敗，才能體會、掌握訣竅。」

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