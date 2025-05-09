高球》3回合打完握有5桿領先！李旻大聯大公開賽有望拚冠

李旻。（TLPGA提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕TLPGA大聯大女子公開賽今天進行第2回合補賽以及第3回合賽事，台灣旅外女將李旻維持好手感，她在第3回合繳出68桿，以總桿204桿獨居第1，領先第2名選手多達5桿，明天有機會問鼎冠軍。

受到週三大雨和濃霧的影響，部分賽程延誤，今天先進行第2回合補賽，李旻在該回合共抓下5鳥、吞1柏忌，以68桿作收，她也延續好手桿，在第3回合抓6博蒂、吞2柏忌，同樣以68桿繳卡，且和第2名差距擴大到5桿，勝券在握。

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李旻在賽後儘管疲憊，但喜悅的心情還是令她多少釋放掉比賽壓力：「今天即便想標準桿上果嶺或放在球道打點位置上未能百分之百達到自己的要求，但至少自己努力去執行這些目標，心態上也保持比較正向且平靜的狀態，因此多數球洞打完都能有滿意的結果，進而反映在成績上。」

李旻在這一輪在果嶺上的離洞距離還是維持著前兩回合的水準，「當然對揚昇球場的熟悉度也有幫助，大家都知道這裡的果嶺外粗草區並不好處理，但這一週許多一切一推都能順利達成，即使還是出現一次長推，但也不失為一個很好的鳥推機會，我也相當正向的把握住。」

姚宣榆在第3回合抓下5鳥吞2柏忌，揮出68桿，以總桿209桿和泰國女將雪曼、帕查拉朱達、皮特菈萬，日本好手佐渡山理莉以及來自馬來西亞的吉娜薇芙並列第2。

姚宣榆坦言，這週相當兩極的天氣的確對選手帶來高度考驗，還要如期在這兩天完成3回合賽程，但自己能專注打好每一桿，對她而言已是個很不錯的收穫，「這幾天在技術上的表現都還算穩定，除了昨天第2回合第7、8洞開始，體能下滑不少，加上李旻這次實在太穩定了，球員們都很難超越，因此在今年大聯大賽事目前為止能繳出這麼好的成績單，對我來說是很棒的結果了。」

李旻。（TLPGA提供）

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