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MiLB》好投飆生涯最快球速！林昱珉全英文受訪感謝台灣球迷（影音）

2025/05/09 21:08

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的台灣左投林昱珉，今天迎來本季第2場出賽，也是本季主場處女秀，先發5.2局1分責失、飆5K好投，還催出生涯最快的94.8英哩（約152.5公里），賽後林昱珉也再度展現優異英文實力受訪。

林昱珉今日對運動家3A先發5.2局，用球數77球，最快球速94.8英哩，被打1支安打，失2分（1責失），另有5三振、4保送，防禦率下修至2.53。

儘管球隊0：4被完封讓林昱珉吞敗，但他的好表現也獲得響尾蛇3A在X上發文稱讚「林昱珉表現出色（Yu-Min Lin Shines）」，而他在賽後也全英文接受球團記者訪問：「感覺很棒，這是我今年主場初登板，5.2局1責失的表現，還蠻高興的，製造很多無效擊球。我也看見很多台灣球迷來現場為我加油，很感動。」

記者問林昱珉，如何繼續保持讓自己在每一球之間都充滿競爭力，林昱珉表示：「現在我只需要做好我平常做的事，積極爭搶好球數，讓打者打不好，剩下的就交給身後的隊友。」

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