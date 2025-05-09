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網球》謝淑薇羅馬女雙開胡 攜手O妹再挫手下敗將晉16強

2025/05/09 20:26

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）羅馬網賽再出發，第4種子「台拉聯軍」以6：1、6：2第3度擊退斯洛伐克米哈利可娃（Tereza Mihalikova ）／英國妮柯兒絲（Olivia Nicholls），強勢開胡挺進女雙16強。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，正於義大利首都進行。無巧不巧，謝淑薇／奧絲塔朋科本季迄今已第3度遭遇米哈利可娃／妮柯兒絲，自元月澳洲公開賽、上月前站馬德里都順利贏球後，如今雙方人馬又在義大利廣場首輪狹路相逢，小薇組合挾著豐富經驗與贏球氣勢，率先破發3 ：0開局，再度突破5：1，順勢先馳得盤。次盤戰況雷同，小薇與O妹發揮默契雙破壓制對手，5 ：1聽牌時把握機會，直落二再挫手下敗將，也持續為5月下旬法國公開賽大滿貫重頭戲暖身。

謝淑薇與奧絲塔朋科今年合拍，打下澳網大滿貫、杜拜共兩座亞軍，睽違近2個月馬德里再度攜手，雖然爆冷4強止步，如今兩人又在羅馬奏捷，16強遭遇比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）對決匈牙利巴波絲（Timea Babos）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）的勝方，其中梅騰絲正是「百搭天后」小薇前搭檔，前站才打下馬德里女雙亞軍。

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