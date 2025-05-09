日職》歐力士罕見單局狂掉9分慘敗 對戰軟銀苦吞跨季12連敗

歐力士單局狂掉9分。（產經體育提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕歐力士猛牛今天投手群崩盤，第6局遭軟銀鷹單局狂灌9分，歐力士最後以1比11慘敗，吞下對戰軟銀的跨季12連敗。

歐力士洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）前5局失掉2分，第6局續投，面對首名軟銀打者山川穗高就丟保送，埃斯皮諾薩也被換下場。未料歐力士牛棚大放火，軟銀打線單局靠4次四壞、6支適時安打，一口氣單局打進9分。

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歐力士第6局共用了3名後援投手，富山凌雅丟2保送、沒有解決任何人，失掉2分。川瀬堅斗投0.2局失5分，権田琉成1.1局失1分。埃斯皮諾薩帳面上先發5局失2分，吞本季第2敗。

《體育報知》指出，這是歐力士隊史自2015年7月5日之後之後，再度出現單局失9分的慘況。歐力士從去年9月13日起，對戰軟銀取得12敗2和的成績，這也是自2004年至2005年賽季之後，歐力士隊史再度吞下對戰12連敗。

歐力士目前以17勝13敗3和居洋聯龍頭，但日本火腿擊敗樂天金鷲，讓火腿隊的戰績來到18勝14敗1和居洋聯第二，雙方已經沒有勝差。

軟銀明星投手有原航平主投7局失1分，摘本季第2勝，賽後防禦率為4.11。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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