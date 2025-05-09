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台中青少棒今奪全國冠軍 將前進美國小馬聯盟小馬級亞太錦標賽

2025/05/09 20:56

台中青少棒今奪陽信銀行盃全國青少棒錦標賽，將前進美國小馬聯盟小馬級亞太錦標賽。（圖：市府提供）台中青少棒今奪陽信銀行盃全國青少棒錦標賽，將前進美國小馬聯盟小馬級亞太錦標賽。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市青少棒代表隊在陽信銀行盃全國青少棒錦標賽中打進冠軍賽，今與新北市代表隊爭冠，台中小將最終以10比1的佳績，擊敗新北市代表隊，將以縣市名稱代表台灣參加2025年美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14 歲組）亞太區青少棒錦標賽。

台中市教育局指出，中市代表隊由中山、向上、西苑及豐陽國中等4校組成聯隊，此次賽事對戰嘉義市、宜蘭縣及台南市的賽程，一路過關斬將，取得B組勝部冠軍，再於4強決賽擊退屏東縣晉級冠軍戰，今在新北三重球場與地主新北市代表隊拚冠亞軍。

教育局指出，在冠軍戰役首局賽事，中市龔永仁、陳恩及羅宇彥3位選手接力擊出安打，展現積極搶分態度，帶領球隊取得3分領先，在第五至七局接連強力進攻，再進帳7分，最終以10:1全勝之姿奪下冠軍獎座。

總教練藍文權指出，從4月份獲得萬士益冷氣盃全國青少棒冠軍後，球員每天認真練球，平時扎實的守備訓練及嚴格的團隊紀律、品德要求，才能在兩次的全國賽中堅持到最後，獲得此次全國冠軍；過程中每位選手確實執行教練給予的戰術，不因失誤而氣餒，加上投手成熟且穩定的壓制，搭配打、跑者積極搶分，最終抱回冠軍，更將前進亞錦賽，台中市小將一級棒。

教育局指出，感謝辛苦付出的選手、教練、教職員及家長們，讓台中小將能夠站上全國賽場甚至國際賽發光發熱、爭取佳績。

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