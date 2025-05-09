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台北賽》拚5冠王！周天成逆轉印尼17歲小將 挺進男單4強

2025/05/09 21:00

周天成。（記者塗建榮攝）周天成。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕世界排名第7的台灣一哥周天成今天在超級300系列台北羽球公開賽，以16：21、21：18、21：19逆轉17歲的印尼選手烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah），挺進男單4強，續朝爭取個人台北賽第5冠之目標邁進。

烏拜迪拉是去年世青男單銅牌，這次來台灣參賽來勢洶洶，今日遇上35歲的周天成更是不斷衝擊，他在首局就讓小天陷入1：7落後，即使周天成暫停後努力追近，追到16：19無奈仍無力回天，讓對手先下一城。

周天成在第二局面臨3：7落後之際，經驗豐富的小天終於找到突破方法，更展開超猛追分不僅扳平更超前，這波攻勢就連得11分，現場觀眾驚呼連連，而小天雖然20：14領先時連掉4分，但最後還是有驚無險扳回一城，而追分失敗的烏拜迪拉更是懊惱不已。

周天成決勝局先連得3分，再來又擴大優勢，以11：5領先進入技術暫停，而烏拜迪拉暫停後追近，小天有穩住陣腳，最終鏖戰逾1小時以逆轉方式挺進4強，也讓現場球迷歡聲雷動。

周天成明天將過招20歲的印度選手謝堤（Ayush Shetty），他首輪打敗台灣好手李佳豪，次輪力退前球王印度名將斯里坎特（Srikanth Kidambi），今天逆轉華裔加拿大的楊璨。

周天成。（記者塗建榮攝）周天成。（記者塗建榮攝）

周天成。（記者塗建榮攝）周天成。（記者塗建榮攝）

周天成。（記者塗建榮攝）周天成。（記者塗建榮攝）

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