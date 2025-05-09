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中職》兄弟今天讓林吳晉瑋先發蹲捕 平野惠一：發現高宇杰有點累

2025/05/09 21:08

林吳晉瑋。（資料照，記者李惠洲攝）林吳晉瑋。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天在主場洲際迎戰台鋼雄鷹，讓林吳晉瑋先發蹲捕而非高宇杰，總教練平野惠一表示，高宇杰雖沒喊累，但教練發現他有點累，決定讓他休息一下。

平野指出，4年前剛來台灣擔任教練，一直覺得捕手戰力是中信最需要強化的重點，當時球隊也決定找外籍捕手福來喜，高宇杰經過前2年的磨練，現在已經可以勝任，期待林吳晉瑋、徐博瑋成為下1位主戰捕手。

中信本季已賽28場，高宇杰僅1場沒先發蹲捕，平野表示，目標雖是高宇杰可以全勤，但他仍在成長，現在還不能說是完成品，只要選手有上場的企圖心，沒有主動喊累或喊痛，教練都會給選手機會。

平野認為，美職與日職的球隊，經常會有專門與某些投手搭配的2號捕手，去年嘗試讓林吳晉瑋扮演這個角色，可惜沒有看到太多的成長，今天會讓林吳先發，是因為教練覺得高宇杰有點累，「小高如果喊累，教練一定會讓他休息，但他沒有說過。」

平野指出，美職與日職單週經常有6場比賽，還經常會有雙重賽，台灣的環境與賽程相對沒那麼密集，選手看似已經到了達極，與國外相比還是差很多，高宇杰若要入選明年經典賽台灣隊，甚至成為台灣最好的捕手，需要更多出賽才能變得更好。

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