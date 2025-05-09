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中職》10局下「謎之失誤」又輸獅 富邦寫首見不名譽紀錄

2025/05/09 22:11

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者龔乃玠／綜合報導〕本季中職首度在花蓮舉辦賽事，統一獅陳鏞基在8局下從富藍戈手中夯出驚天追平轟，10局下靠申皓瑋的致命失誤跑回追平分，陳聖平擊出高飛犧牲打，率隊以4：3擊敗富邦悍將，本季開季對戰6連勝。

統一獅先發投手飛力獅來台灣後近乎完美的表現，多項數據對富邦悍將雙雙破功，2局上受天候不穩影響，投出生涯首次四壞球，前4局關關難過關關過，第5局卻投到褲上血跡斑斑，2出局被富邦攻佔二壘後無奈傷退，首度先發撐不滿5局。

王鏡銘接替飛力獅，未能替隊友守下跑者，被池恩齊敲出適時安打送回追平分，飛力獅中斷初登板連續23.2局無失分，無緣打破1994年克力士連續25.1局的聯盟紀錄。

獅隊3局上靠林岱安、邱智呈的雙安先馳得點，整場仍被悍將先發投手魔力藍強鎖6.2局，包括4局下0出局滿壘無得分，悶到8局下才靠陳鏞基夯出追平轟，他以41歲300天之齡超車高國慶，成為花蓮球場史上最老開轟的打者，同時進帳花蓮獎勵全壘打選手的1萬元台幣。

雙方鏖戰至突破僵局制的延長賽，10局上富邦短打推進二壘跑者，申皓瑋擊出高飛犧牲打，將1分差交給9局化解滿壘危機的曾峻岳續投，未料潘傑楷的中外野安打讓申皓瑋將球漏到後面，獅隊跑回追平分，富邦換上林栚呈，第2球就被陳聖平敲出高飛犧牲打，富邦本季延長賽3戰全敗。

富邦開季對戰獅隊6連敗，寫下球團史首見的不名譽紀錄，另外僅花27場就吞20敗，寫下隊史第2快紀錄，僅次於1996年興農牛、2022年富邦的開季24場。

申皓瑋。（富邦悍將提供）申皓瑋。（富邦悍將提供）

申皓瑋。（富邦悍將提供）申皓瑋。（富邦悍將提供）

曾峻岳。（富邦悍將提供）曾峻岳。（富邦悍將提供）

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