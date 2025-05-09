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TPBL》林書豪決勝節挺身而出 國王5分差險勝戰神拿3連勝

2025/05/09 21:43

林書緯、林書豪。（TPBL提供）林書緯、林書豪。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕雖然已經鎖定例行賽第一，新北國王沒有任何鬆懈，今天靠著林書豪在關鍵時刻的進球，他全場攻下16分，團隊共5人得分達雙位數，以102：97險勝台北戰神，艱辛收下3連勝。

國王、夢想家和海神已經確定取得季後賽門票，而台北戰神賽前領先在後的特攻1場、雲豹2場，可惜未能在今天贏下國王，沒能提前鎖定例行賽第4名，在5戰3勝制的季後挑戰賽取得1勝優勢。

戰神開賽打得強勢，首節打完以28：24領先，本土控衛丁聖儒更扮演板凳暴徒，上半場豪取13分，但第二節沒能擋下國王的攻勢，且發生奪9次失誤，被打出28：22的強攻逆轉，戰神以50：52進入中場休息。

下半場，戰神多次戰平國王，但讀秒階段沃許本的上籃命中，在三節打完助國王以75：73領先。

第四節的戰況膠著，國王在最後3分鐘靠著林書豪投進的關鍵三分球，加上李愷諺的快攻上籃，連拿5分，將比分擴大至97：91領先，曼尼高在決勝階段的2罰命中，林書豪切入突破上籃得逞，戰神最後反撲還發生失誤自毀前程，勝負就此底定。

國王5人得分達雙位數，沃許本拿20分，桑尼17分，曼尼高17分、10籃板、7助攻，李愷諺16分和4抄截，林書豪11投3中準星欠佳，但仍有16分進帳，其中8分來自決勝節。

戰神以丁聖儒的22分為本土最佳，艾力克有23分，錢肯尼進帳13分，雷蒙恩11分。

林書豪。（TPBL提供）林書豪。（TPBL提供）

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