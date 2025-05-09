中職》沒讓伍鐸拚完投 葉總坦言是艱難的決定

味全龍先發投手伍鐸拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今天以4：1擊敗樂天桃猿，38歲的龍隊老將伍鐸先發8局只用89球，被敲4安失1分非責失拿下勝投和單場MVP，陳冠偉第9局登板關門，後援1局無失分順利守成，進帳本季第7次救援成功。

沒讓伍鐸續投第9局拚完投，龍隊總教練葉君璋賽後坦言，到最後還在討論這個問題，伍鐸覺得自己還可以投，希望贏下這場比賽，考慮的除了這場比賽之外，下一場比賽很重要，決定讓隊友幫伍鐸分擔，好好準備下一場，「我覺得以他這年紀來講，應該是滿重要的，他的整場比賽控制能力非常好。」

請繼續往下閱讀...

伍鐸能長期在中職生存的秘訣，葉總認為，真正的好球員，技術或身體狀況燈到一個程度，甚至於還會下降，伍鐸有辦法生存，一定是性格加上頭腦，這兩點他都擁有，主要還是心理層面，讓伍鐸有辦法投出這樣的成績。

伍鐸表示，有跟葉總要求投第9局，因為他喜歡競爭，當然想完投，但他知道球隊有很好的守護神，就讓陳冠偉完成這場比賽，「當然，如果可以完投，大家都想完投，可是為了球隊能贏球，就尊重教練團的決定。」

此役伍鐸直球均速約135公里，球速不比當年，他透露，現在投球並沒有在役球速，甚至有時候會刻意放慢球速，讓球的尾勁更好，之前先發隔了比較長的時間休息，有一點亂了調整節奏，導致上一場先發沒丟好，這一場做足準備，找回投球感覺和控球狀態，這場感覺還不錯。

味全龍先發投手伍鐸主投八局只失一分，回到休息區時隊友向他致意。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手伍鐸拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法