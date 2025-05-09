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中職》用魚雷棒轟沉潛水艇 張政禹化身「老虎殺手」

2025/05/09 22:30

張政禹敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）張政禹敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍張政禹今天在2局下砲轟樂天桃猿先發投手黃子鵬，成為拿「魚雷棒」（Torpedo Bat）開轟的中職打者，張政禹單場4支3，累計打擊率升至3成29。

張政禹笑說，之前就有跟媒體說，他想要當第一個拿魚雷棒開轟的打者，只是當時沒打出來，現在終於開轟，感覺很開心。

張政禹透露，因為對戰黃子鵬，球路滿低的，很有機會打到棒頭，魚雷棒打到棒頭，基本上就斷掉了，所以賽前他原本打算拿一般球棒上陣，只是練習打一次就覺得不順，於是又拿回魚雷棒，畢竟魚雷棒真的要適應，不然很難打，很幸運成為魚雷棒首轟的中職打者。

張政禹生涯對黃子鵬對戰打擊率高達4成19（31支13），儼然就是「老虎殺手」，當媒體告知這項數據，原本他一頭霧水地說，「真的假的啊？你講我才知道耶！」隨後張政禹笑說，其實他知道啦，黃子鵬的球還是很難打，自己運氣比較好一點，左打真的看側投球路比較清楚一點。

今年是否一整季魚雷棒「打好打滿」，張政禹說，「不一定喔，現在順順的就先打，狀況不好再換回來，拐一下氣嘛。」黃子鵬先發5.2局被敲9安失2分吞下本季首敗。

張政禹。（記者陳志曲攝）張政禹。（記者陳志曲攝）

張政禹。（記者陳志曲攝）張政禹。（記者陳志曲攝）

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