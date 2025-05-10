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網球》謝淑薇強碰前搭檔梅騰絲 化友為敵爭羅馬女雙8強

2025/05/10 07:04

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）羅馬網賽開胡之後，「台灣一姊」的前搭檔梅騰絲（Elise Mertens）也攜手俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）在女雙贏球，兩邊人馬即將狹路相逢，決定8強門票誰屬。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，正於義大利首都進行。2022年終賽封后的梅騰絲／庫德梅托娃，重新組軍延續前站馬德里女雙打下亞軍的氣勢，轉戰羅馬旗開得勝，6：4、6：2擊敗匈牙利巴波絲（Timea Babos）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），來勢洶洶的非種子梅騰絲人馬安抵16強，無巧不巧，次輪即將與第4種子小薇組合正面對決，戰況精彩可期。

「百搭天后」謝淑薇職業生涯7座大滿貫女雙冠軍當中，包括2021年溫布頓錦標賽、2024年澳洲公開賽都與好友梅騰絲合力打下，兩位前女雙球后本季拆夥各自出擊，如今在義大利廣場狹路相逢，由於謝、梅合作多年，經驗豐富且熟悉彼此打法，暫時化友為敵隔網交鋒，勢必有番硬仗。

至於吳芳嫺／中國蔣欣玗再度合拍，又強碰巴黎奧運金牌的義大利第3種子艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini），首輪苦戰以3：6、4：6落敗。

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