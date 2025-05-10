日職》古林睿煬預計明日戰樂天 日媒點出火腿的「甜蜜煩惱」

古林睿煬。（資料照，西日本新聞提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟日本火腿的中職MVP、台灣火球男古林睿煬本季第3場先發預計在明天母親節當天再戰樂天金鷲。日媒今天撰文指出，火腿先發輪值出現了球隊實力提升後產生的「甜蜜煩惱」。

日媒《東京體育》報導指出，火腿本季先發投手輪值，由伊藤大海、加藤貴之、山崎福也、金村尚真、北山亘基以及韋赫根（Drew VerHagen）六人組成，接著又將古林睿煬納入其中，沒想到他們自開季以來表現穩定，且沒有出現傷兵，再加上開季賽程安排相對寬鬆，導致備受期待的年輕投手遲遲無法登板。火腿目前以18勝14敗暫居洋聯第2，團隊防禦率為2.41，高居洋聯第一。

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日媒認為火腿隊的年輕先發投手近期陷入「想投卻沒機會」的窘境，最明顯的例子是達孝太與細野晴希，達孝太從春訓開始就被寄予厚望，外界認為他將是「日本火腿未來的王牌」，然而由於先發輪值中沒有空缺，他的本季初登板延遲到5月4日對戰西武。

細野晴希在二軍的表現同樣優異，出賽7場、包含1場完投，成績為2勝1敗、防禦率2.10，但至今仍未在一軍登板。細野預計將在5月15日先發登板面對歐力士，日媒認為不過以他的狀態，若能更早登上一軍舞台也不意外。

一名不具名的火腿退役球星分析指出，今年的火腿先發戰力非常充足，能夠有餘裕地安排輪休，4月時就曾將加藤貴之、山崎福野、金村尚真等主力暫時下放二軍強制休息。在這種情況下，有潛力的年輕投手沒有出場機會也是合理的，「但我相信新庄監督會在適當時機積極安排年輕投手上場，他將賽季後半段視為爭冠關鍵階段，現在或許正在做提前布局，希望到那時年輕投手能夠全力發揮。

古林睿煬在5月1日迎來生涯第2場先發，面對軟銀先發7局用103球，面對27名打者，被敲5安失掉2分，賞10次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至4.97，最快丟到155公里，收下旅日一軍生涯首勝。古林預計在休息9天後於明天對戰樂天金鷲。

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