MLB》 大谷翔平挨批「沒全壘打就沒打點」專家提出數據打臉

大谷翔平。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔本季敲出11支全壘打，並列大聯盟第2多，不過本季至今只進帳16分打點，近日遭球評痛批不打全壘打就拿不到打點，道奇隨隊記者用實際數據來力挺大谷。

大聯盟專欄作家帕克（Rob Parker）日前在《MLB Network》節目中表示，今年常常看到大谷在關鍵時刻吞下三振，他只有在敲全壘打的時候才會有打點，這和他一年前看到的大谷翔平完全不一樣。主持人凱利（Brian Kenny）認為打點有一部分與隊友的表現有關，大谷目前的打擊率、上壘率和OPS等數據其實與往年水準相當。

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但帕克仍堅持己見，他表示：「這不是重點！我是說，他應該要達到像洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）一樣的高度，雖然大谷不會再有像去年那樣的賽季，但賈吉今年可能會表現得比去年還好。」

對此，《橘郡紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）表示，大谷在壘上有人時只有43打數，而在得點圈有人時更少到僅有21打數，如果壘上沒有人的話，那當然無法進帳更多打點。普倫科特認為，這個現象主要與道奇隊後段打線的上壘率偏低有關，導致就算大谷擊出長打，也難以轉化為打點。換言之，不是大谷不打點，而是沒人讓他打回來，成績被隊友出壘能力所拖累。

大谷翔平在得點圈有人時累積21打數3安打，包括1發全壘打，打回3分打點，吞下9次三振，打擊率為0.143，但他也選到8次四壞球保送，得點圈有人時上壘率仍有0.379。

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