MLB》史庫柏爾7局好投奪第4勝 大展K功32次揮空寫兩大鬼神紀錄

老虎塞揚王牌史庫柏爾。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年勇奪美聯投手三冠王的老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），近期重拾塞揚身手，今天先發面對遊騎兵，繳出7局12K失1分的優質先發，老虎終場以2：1贏球收下5連勝，史庫柏爾也進帳本季第4勝。

史庫柏爾開季苦吞2連敗，但他很快就找回王牌身手，近5戰投出4場優質好投，今天面對遊騎兵投得威風八面，前5局投出三上三下，連續解決15名打者，其中更飆出8次三振。

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史庫柏爾前5局完全壓制遊騎兵打線，無安打無保送，不過在6局上一開局就破功，被史密斯（Josh Smith）敲出左外野安打，無緣挑戰完全比賽，之後又投出觸身球保送，之後被哈格瑞提（Sam Haggerty）敲出右外野安打失掉唯一1分。

史庫柏爾此役主投7局用96球，被敲2安失1分，12次三振寫下本季單場新高，防禦率降至2.08。他在本場比賽共製造了32次揮空，打破了2013年桑契斯（Anibal Sanchez）28次的隊史紀錄。另外，史庫柏爾近6場先發累積60次三振，僅投出1次保送，成為大聯盟125年以來第7位完成這項壯舉的球員。

老虎靠著丁格勒（Dillon Dingler）2局下的中外野二壘安打先馳得點，基斯（Colt Keith）在4局下二壘有人適時出安打進帳第2分，老虎在史庫柏爾的好投後，坎利（Tommy Kahnle）中繼守成，維斯特（Will Vest）關門守住勝利，收下本季第4場救援成功，老虎終場以2：1贏球，賞給對手3連敗，史庫柏爾近6場取得4連勝。

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