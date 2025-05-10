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MLB》大谷翔平敲幻之全壘打 連兩打席長打力挺小老弟朗希

2025/05/10 10:34

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天面對響尾蛇，首局首打席敲出「幻之全壘打」，第2打席再度擊出帶有1分打點的二壘安打，用火力相挺小老弟佐佐木朗希扳平戰局，道奇目前在3局上灌進5分，取得8：3領先。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

大谷翔平首局首打席瞄準32歲左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）的83.5英里失投滑球，擊出中外野襲牆的深遠二壘安打，據資料顯示，這一支安打飛行距離為423英呎，在30座大聯盟球場中的28座都會形成全壘打，大谷連7場敲安，之後靠著（Freddie Freeman）在一三壘有人敲出高飛犧牲打回來得分，幫助道奇先馳得點。

佐佐木朗希1局下就出現亂流，先後遭明星二壘手馬提（Ketel Marte）的陽春彈和重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）2分砲的狙擊，單局失3分。不過，赫南德茲（Enrique Hernández）2局上就回敬一發左外野陽春全壘打，羅哈斯（Miguel Rojas）敲安上壘，大谷翔平在一壘有人適時擊出中外野二壘安打，將比數追到3：3平手。

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

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