NBA季後賽》拒絕被聽牌！米契爾43分宰溜馬 騎士收系列賽首勝

米契爾。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士今在東部準決賽第3戰，由一哥米契爾（Donovan Mitchell）貢獻43分領軍，以126：104拿下首勝，系列賽追到1：2。

溜馬前役克服多達20分落後，靠哈里伯頓（Tyrese Haliburton）末節最後1秒的驚天逆轉3分彈，順利帶著2連勝回到主場，希望能拿下聽牌優勢、避免夜長夢多；頭號種子騎士苦吞2連敗，今迎回傷兵葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley）、杭特（De'Andre Hunter）盼能挽回頹勢。

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騎士開賽氣勢如虹，以19：5的高潮開場，不過溜馬反撲來得很快，打完首節雙方以32：32平分秋色，次節溜馬進攻當機，單節團隊22投5中只拿13分，騎士打完上半場握有66：45的優勢，米契爾攻下全隊最佳17分。

第三節一度把領先擴大至24分的克利夫蘭大軍，末節再遇溜馬反擊，被打出一波14：7的高潮，領先瞬間縮小至11分，此時米契爾跳出來連拿5分，助隊再度擴大差距，倒數5分23秒的上籃得手讓騎士再度要回20分以上的領先，這次沒再讓勝利溜走。

米契爾前一戰空砍48分，今天終於不再悲情拿下43分，決勝節貢獻14分，前鋒斯特魯斯（Max Strus）20分、J.艾倫（Jarrett Allen）19分、12籃板。溜馬方面，今以板凳出發的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）23分最佳，主控哈里伯頓8投2中只拿4分。

米契爾。（路透）

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