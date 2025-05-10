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李多慧熱舞應援世壯運 自曝最愛這項運動

2025/05/10 11:16

小龍女啦啦隊成員李多慧、小蛙、沛沛、馬妹、柳柳與賽會吉祥物「壯寶」共舞世壯運主題曲〈敬夢想〉，邀請民眾熱舞應援進場觀賽。（北市觀傳局提供）小龍女啦啦隊成員李多慧、小蛙、沛沛、馬妹、柳柳與賽會吉祥物「壯寶」共舞世壯運主題曲〈敬夢想〉，邀請民眾熱舞應援進場觀賽。（北市觀傳局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會5月17日將登場，北市觀光傳播局邀請人氣啦啦隊李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等人，與賽事吉祥物「壯寶」一起跳主題曲〈敬夢想〉，李多慧還親自教學舞步（https://www.youtube.com/watch?v=xdRtJIpucWQ），希望全民跳起來為世壯運應援。 李多慧也透露，自己平常最喜歡的運動就是跆拳道，邀請大家一起Dance Challenge跳起來，未世壯運選手加油。

觀傳局表示，即日起發起「Dance Challenge挑戰賽」，只要拍下〈敬夢想〉舞步挑戰影片，並上傳社群媒體，即可參加抽獎活動；活動辦法後續將公布於世壯運臉書粉絲專頁。

觀傳局長余祥說，世壯運是全民都可以參與的運動嘉年華，所有賽事皆免費開放，僅台北大巨蛋及小巨蛋賽事須提前索票入場，歡迎所有國內外民眾進場觀賽，感受國際級賽事的震撼與活力。

觀傳局補充，賽事也推出精彩周邊活動，包括今起在松山文創園區開幕的世壯運博覽會，開放免費入場，展出歷屆賽會文物、運動科技、互動體驗、藝術表演及街頭創作；5月17日開幕當天，將舉辦「夢想壯年遊」遊行活動，歡迎民眾踴躍到場，享受開幕典禮與嘉年華歡樂氛圍。

另外，世壯運也有許多結合在地特色與創意周邊商品，包括抱枕、證件帶、在地文化金屬徽章、平安符、鶯歌青瓷對杯、紀念棒球以及提花毛巾等，民眾可前往北市府熊讚辦公室、東區快閃店、世壯運博覽會現場等，或到世壯運官網選購。

李多慧與世壯運吉祥物「壯寶」一同為賽會暖身造勢。（北市觀傳局提供）李多慧與世壯運吉祥物「壯寶」一同為賽會暖身造勢。（北市觀傳局提供）

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