MLB》簽252億史上最大約的索托絕好調！夯178KM怪力彈 近2戰敲3轟

索托。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕休賽季以15年7.65億美元(約新台幣252億)史上最大約加盟大都會的明星強打索托(Juan Soto),今日敲出本季第8轟,助隊以7:2擊敗小熊。

前一戰猛夯雙響砲的索托,今天前2打席都出局,4下逮中小熊右投泰昂(Jameson Taillon)的內角高速球,掃出中右外野陽春砲,幫助球隊擴大分差。這是索托本季第8轟,擊球初速110.5英哩(約177.8公里)、飛行距離434英呎。

索托6下選到保送,8下再度建功敲出1分打點安打,全場4打數敲2安,進帳2打點、跑回1分,選到1保送,吞下1K,賽後打擊率為0.268。

大都會今日砲聲隆隆,除了索托外,林多(Francisco Lindor)、貝提(Brett Baty)、麥克尼爾(Jeff McNeil)都有開轟表現,團隊4轟擊潰小熊。

大都會先發投手霍姆斯(Clay Holmes)繳出6局丟1分好投,送出5次三振,本季第5勝到手。

They played the Rangers' goal song after Juan Soto's home run on hockey night at Citi Field pic.twitter.com/NmAUqCCotX