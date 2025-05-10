MLB》簽252億史上最大約的索托絕好調！夯178KM怪力彈 近2戰敲3轟

索托。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季以15年7.65億美元（約新台幣252億）史上最大約加盟大都會的明星強打索托（Juan Soto），今日敲出本季第8轟，助隊以7：2擊敗小熊。

前一戰猛夯雙響砲的索托，今天前2打席都出局，4下逮中小熊右投泰昂（Jameson Taillon）的內角高速球，掃出中右外野陽春砲，幫助球隊擴大分差。這是索托本季第8轟，擊球初速110.5英哩（約177.8公里）、飛行距離434英呎。

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索托6下選到保送，8下再度建功敲出1分打點安打，全場4打數敲2安，進帳2打點、跑回1分，選到1保送，吞下1K，賽後打擊率為0.268。

大都會今日砲聲隆隆，除了索托外，林多（Francisco Lindor）、貝提（Brett Baty）、麥克尼爾（Jeff McNeil）都有開轟表現，團隊4轟擊潰小熊。

大都會先發投手霍姆斯（Clay Holmes）繳出6局丟1分好投，送出5次三振，本季第5勝到手。

They played the Rangers' goal song after Juan Soto's home run on hockey night at Citi Field pic.twitter.com/NmAUqCCotX — Rangers Videos （@SNYRangers） May 10, 2025

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