MLB》7.1局好投奪勝、近5戰4場優質先發 菅野智之締49年罕見紀錄

菅野智之。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力金鶯的歲前日職央聯MVP、35歲日本右投菅野智之，今天在客場出戰天使，先發7.1局飆5K失1分，投球局數創旅美單場最多，金鶯終場以4：1贏球，中止近期的5連敗，菅野也收下本季第4勝。

菅野智之今天有效壓制天使打線前4局只被敲出1支安打，未讓對手攻佔得點圈，儘管5局下被倫吉佛（Luis Rengifo）敲出二壘安打攻佔得點圈，但仍順利解決阿德爾（Jo Adell）化解危機。

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天使直到7局下才突破菅野的封鎖，孟卡達（Yoan Moncada）敲出右外野三壘安打，沃德（Taylor Ward）送回球隊第1分。菅野智之此役主投7.1局用93球，被敲3安失1分，另有5次三振，防禦率降至2.72。

金鶯明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）首局敲出陽春砲助隊先馳得點，狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）和李維拉（Emmanuel Rivera）2局上敲安各打回1分，韓德森9局上再敲出帶有1分打點的三壘安打增添保險分，金鶯終場以4：1擊敗天使，中止近期的5連敗，菅野本季第4勝順利入袋，近5戰繳出4場優質先發。

據《巴爾的摩太陽報》記者Matt Weyrich指出，過去49年只有2位新秀投手在投滿規定投球局數的情況下，防禦率低於3.00，保送率低於2，一位是去年的小熊王牌日籍左投今永昇太，另外一位就是今天的菅野智之。

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