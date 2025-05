MLB》超帥甩棒！大谷翔平致勝3分砲嗨翻 道奇戲劇性逆轉響尾蛇

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今與響尾蛇上演打擊大戰,雙方合敲26支安打,得分都破雙位數,最終道奇靠著大谷翔平在9上轟出致勝3分砲,以14:11逆轉勝。

道奇核彈頭大谷翔平首打席就敲射牆二壘安打,隨後佛里曼(Freddie Freeman)敲高飛犧牲打送回大谷,道奇先馳得點。雖然一開始就得到隊友的火力支援,但道奇日籍投手佐佐木朗希首局表現不穩,單局被敲3支長打,包括挨馬提(Ketel Marte)、蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)全壘打,痛失3分。

道奇打線2上馬上幫朗希討回來,赫南德茲(Enrique Hernández)開轟追回1分,後續大谷再度掃出二壘安打,帶有1分打點扳平戰局。

道奇3上大爆發,單局打了11個人次猛攻5分,再度要回領先。朗希2、3局回穩沒掉分,不過第4局投得跌跌撞撞,面對首名打者蘇亞雷斯被打二壘安打,這局也有出現觸身球、保送,再丟1分。

雖然獲得滿滿的火力支援,不過朗希未能把握機會,5下續投又丟保送,這時道奇決定換投,朗希留下無人出局一壘有人局面退場。接替的左投班達(Anthony Banda)未能止血,後續被小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)敲出滿貫砲,雙方5局打完8:8平手。

響尾蛇6下攻勢再起,在2出局滿壘情況下,蘇亞雷斯開啟纏鬥模式,道奇投手賈西亞(Luis García)在該打席第9球,投出一顆有削到好球帶上緣的球,結果主審沒「撿」,響尾蛇擠回超前分。

響尾蛇第8局靠馬提、葛里查克(Randal Grichuk)背靠背開轟再添保險分,8局打完以11:8領先。

道奇9上戲劇性大反撲,先是連4支安打串聯追平比數,接著在1出局一二壘有人時,大谷翔平揮出右外野致勝3分砲,本季第12轟出爐並列全壘打王,這轟擊球初速113英哩、飛行距離426英呎,敲出關鍵一擊的大谷也嗨翻甩棒。道奇9下成功關門,終場14:11獲勝。

大谷翔平全場6打數敲3安都是長打,狂掃4分打點,跑回2分,吞下2次三振,賽後打擊率為0.304。

佐佐木朗希今日帳面成績先發4局,用球數61球、最快球速97.5英哩(約156.9公里),被敲5安包含2轟,失5分寫旅美生涯單場最多,沒有三振,另有2保送、1次觸身球,防禦率漲到4.72。

