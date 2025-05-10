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MLB》超帥甩棒！大谷翔平致勝3分砲嗨翻 道奇戲劇性逆轉響尾蛇

2025/05/10 13:02

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與響尾蛇上演打擊大戰，雙方合敲26支安打，得分都破雙位數，最終道奇靠著大谷翔平在9上轟出致勝3分砲，以14：11逆轉勝。

道奇核彈頭大谷翔平首打席就敲射牆二壘安打，隨後佛里曼（Freddie Freeman）敲高飛犧牲打送回大谷，道奇先馳得點。雖然一開始就得到隊友的火力支援，但道奇日籍投手佐佐木朗希首局表現不穩，單局被敲3支長打，包括挨馬提（Ketel Marte）、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）全壘打，痛失3分。

道奇打線2上馬上幫朗希討回來，赫南德茲（Enrique Hernández）開轟追回1分，後續大谷再度掃出二壘安打，帶有1分打點扳平戰局。

道奇3上大爆發，單局打了11個人次猛攻5分，再度要回領先。朗希2、3局回穩沒掉分，不過第4局投得跌跌撞撞，面對首名打者蘇亞雷斯被打二壘安打，這局也有出現觸身球、保送，再丟1分。

雖然獲得滿滿的火力支援，不過朗希未能把握機會，5下續投又丟保送，這時道奇決定換投，朗希留下無人出局一壘有人局面退場。接替的左投班達（Anthony Banda）未能止血，後續被小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲出滿貫砲，雙方5局打完8：8平手。

響尾蛇6下攻勢再起，在2出局滿壘情況下，蘇亞雷斯開啟纏鬥模式，道奇投手賈西亞（Luis García）在該打席第9球，投出一顆有削到好球帶上緣的球，結果主審沒「撿」，響尾蛇擠回超前分。

響尾蛇第8局靠馬提、葛里查克（Randal Grichuk）背靠背開轟再添保險分，8局打完以11：8領先。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

道奇9上戲劇性大反撲，先是連4支安打串聯追平比數，接著在1出局一二壘有人時，大谷翔平揮出右外野致勝3分砲，本季第12轟出爐並列全壘打王，這轟擊球初速113英哩、飛行距離426英呎，敲出關鍵一擊的大谷也嗨翻甩棒。道奇9下成功關門，終場14：11獲勝。

大谷翔平全場6打數敲3安都是長打，狂掃4分打點，跑回2分，吞下2次三振，賽後打擊率為0.304。

佐佐木朗希今日帳面成績先發4局，用球數61球、最快球速97.5英哩（約156.9公里），被敲5安包含2轟，失5分寫旅美生涯單場最多，沒有三振，另有2保送、1次觸身球，防禦率漲到4.72。

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