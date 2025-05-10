中職》黑色510！ 歷年5月10日富邦悍將6戰全敗

歷年5月10日富邦悍將6戰全敗。（資料照，富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將昨在花蓮延長賽不敵統一獅慘吞5連敗，本季對獅隊6戰全敗、延長賽3戰盡墨，目前勝率2成59持續墊底，與榜首獅隊多達10.5場勝差，今天富邦推出張奕先發全力止敗，強碰獅隊洋投蒙德茲。

翻閱歷史，歷年富邦在5月10日這一天總共打了6場比賽全部落敗，從來沒贏過，以5月10日為基準，2018年富邦在台南以1：10遭獅隊痛宰，2019年在新莊以3：4不敵獅隊，2020年在新莊又以2：10遭獅隊狂電。

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同樣是在5月10日這一天，2022年富邦在桃園以0：3遭樂天桃猿完封，2023年在新莊以2：8敗給中信兄弟，2024年在新莊以3：6輸兄弟。

細數歷年富邦在5月10日戰況，平均每場只得1.8分，場均失6.8分，要贏球談何容易，今天富邦在花蓮續戰獅隊，盼終結「黑色510」悲情命運，根據現場工作人員稍早回報，花蓮球場周邊區域上午並無降雨。

★歷年富邦悍將在5月10日比賽結果

日期 球場 比賽結果

2018年5月10日 台南 富邦悍將1：10統一獅

2019年5月10日 新莊 富邦悍將3：4統一獅

2020年5月10日 新莊 富邦悍將2：10統一獅

2022年5月10日 桃園 富邦悍將0：3樂天桃猿

2023年5月10日 新莊 富邦悍將2：8中信兄弟

2024年5月10日 新莊 富邦悍將3：6中信兄弟

2025年5月10日 花蓮 富邦悍將VS.統一獅

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