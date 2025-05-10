NBA季後賽》又當英雄！戈登末節關鍵三分彈 金塊延長賽退雷霆2：1領先

A.戈登。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕金塊今在西部季後賽次輪第3戰靠A.戈登（Aaron Gordon）末節關鍵追平三分彈，以113：104在延長賽擊敗頭號種子雷霆，系列賽取得2：1領先。

金塊系列賽首戰靠A.戈登準絕殺逆轉雷霆開紅盤，不過前役以43分差慘敗，帶著1勝1負回到主場，雷霆前兩節靠霍倫格姆（Chet Holmgren）獨攬16分領軍，帶著56：51領先進入下半場，金塊以小波特（Michael Porter Jr.）15分最佳。

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易籃後雙方持續激戰，上半場只拿5分的吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第三節找回手感6投4中拿下10分，雷霆帶著83：80的些微優勢進入決勝節。

雙方末節你來我往，最後3分鐘仍戰成97：97平手，J.穆雷（Jamal Murray）跳投得手幫助金塊超前，末節手感火燙的J.威廉斯（Jalen Williams）回敬一顆三分彈，接著2罰都沒失手，雷霆最後1分鐘取得102：99領先。

今年季後賽屢當英雄的A.戈登在最後27秒左側底角外線破網，金塊再度扳平戰局，接著兩隊一哥吉爾吉斯亞歷山大、約基奇（Nikola Jokic）都失手，雙方以102：102加班再戰。

金塊延長賽靠約基奇上籃得手、小波特（Michael Porter Jr.）外線破網，加上雷霆發生失誤，拉出7：0攻勢，金塊在延長賽多點開花，雷霆火力依舊沒有復甦，金塊終場就以9分差成功捍衛主場。

金塊今4人得分超過20分，J.穆雷攻下全隊最佳27分，A.戈登挹注22分，小波特進帳21分，約基奇外線10投0中，貢獻20分、16籃板。

雷霆今團隊命中率僅38.5%，三分球35投9中，命中率僅25.7%，J.威廉斯攻下全場最高32分，其中16分集中在第四節，「SGA」今手感不佳，22投僅7中，18分、13籃板作收。

A.戈登。（美聯社）

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