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MLB》只想碰到球！致勝轟霸氣甩棒+確信步 大谷翔平盛讚隊友永不放棄

2025/05/10 13:46

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天在9局上敲出驚天超前3分砲，助隊以14：11逆轉擊敗響尾蛇。大谷翔平賽後受訪表示，球隊展現驚人的韌性，打出精彩的一局。

道奇在9局上原本以8：11落後，但卻灌進6分大局逆轉，致勝功臣非大谷翔平莫屬，他在一二壘有人的情況下，瞄準32歲右側投R.湯普森（Ryan Thompson）的81.1英里卡特球，一棒掃向右外野大牆之外，形成一發超前3分砲，助隊以14：11逆轉。這一發致勝轟擊球初速高達113英里，飛行距離為426英呎。大谷開轟展現招牌「確信步」，更霸氣甩棒雙手高舉。

大谷翔平賽後受訪表示，這場比賽的發展並不常見，但大家始終堅持到底沒有放棄，努力串連攻勢，前面追平比分的過程真的很精彩，雖然是由自己敲出致勝全壘打，但大家一起努力贏得勝利，這過程真的非常棒。對於自己是否有鎖定對方投手的球種，大谷翔平認為R.湯普森的投球姿勢很少見，球的變化軌跡也很特別，自己只專注在確實擊球上，當時想的就是要碰到球。

大谷翔平今天繳出長打猛打賞，6打數敲出2支二壘安打和1支全壘打，進帳4分打點，另外吞下2次三振，打擊率為0.304，OPS為1.063，目前以12轟並列全聯盟最多，43得分則是勇冠群雄，打點則來到20分。

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