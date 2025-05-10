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台北賽》扳倒衛冕冠軍南韓沈有振 18歲泰國人氣正妹歐帕妮普闖女單決賽

2025/05/10 13:31

泰國女單選手碧查夢歐帕妮普。（記者陳志曲攝）泰國女單選手碧查夢歐帕妮普。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕泰國18歲人氣美少女歐帕妮普（Pitchamon Opatniput），今天在超級300系列台北羽球公開賽4強，以12：21、21：15、21：13逆轉尋求衛冕的南韓女將沈有振，挺進明天的女單決賽。

外型亮麗的歐帕妮普，在2023年台北賽就驚奇闖進4強，締造她生涯超級300賽的最佳成績，去年她在會外賽止步，但今年她再度訪台成功從會外賽突圍，並一路過關斬將，擊敗印尼瓦多約（Ester Nurumi Tri Wardoyo）、日本郡司莉子等好手。

今天面對世界排名15的沈有振，世界77名的歐帕妮普雖在首局遭一路壓制，但換邊後重整旗鼓，在10：8時連拿4分擴大領先，以21：15扳回一城，並在決勝局7：7平手時，拉出7：1的狂潮奠定勝基，而最後一分在多拍來回下成功拿下後，歐帕妮普還躺地慶祝這生涯重大勝利。

這是歐帕妮普生涯首度闖進超級300賽的最佳成績，被問到台北是不是她的幸運地，她靦腆地笑說「Yes」，而對於能奪勝她也十分開心，直呼很興奮並為她注入信心，她自己的表現引以為傲，對於明天決賽不管對到誰都不會給自己壓力，而是盡力去拚。

南韓女單選手沈有振衛冕失利。（記者陳志曲攝）南韓女單選手沈有振衛冕失利。（記者陳志曲攝）

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