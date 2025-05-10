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台北賽》王子維首局瘋狂飛撲沒拿分帥氣差一點 不敵駱建佑止步4強

2025/05/10 14:34

新加坡選手駱建佑（左）擊敗王子維（右）。（記者陳志曲攝）新加坡選手駱建佑（左）擊敗王子維（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「羽球王子」王子維今天在超級300系列台北羽球公開賽男單4強，浪費首局大幅領先優勢，最終以18：21、9：21不敵世界排名11的新加坡一哥駱建佑，無緣挺進決賽。

世界排名26的王子維在2013、15、17、23年都曾打進台北公開賽4強，並在15、17年收下亞軍，這次他再度挺進4強賽，雖沒能更進一步，但也追平他本季印尼大師賽4強的最佳成績。

面對曾拿過2021年世錦賽冠軍的駱建佑，王子維生涯8次對戰取得4勝優勢，且是對戰3連勝，今天他開賽表現也勢如破竹，以11：4進入技術暫停，未料被對手連拿6分後來居上，而王子維在17：17平手時歷經49拍來回的苦戰，雖瘋狂飛撲連擋5球，可惜關鍵分沒能成功拿下，他還累到躺地甩出球拍，讓駱建佑打出4：1攻勢，最終以18：21拱手讓出首局。

王子維表示，前面領先很多，可惜出手不夠果斷，導致連續失誤，而談到首局的多拍來回攻勢，他笑說：「有一顆我感覺到自己可以反擊，只是出球沒出好，讓自己變回被動，不然是有機會反擊成功，那一球很帥，但如果有得分會更帥，有點可惡。」

進入第二局，雙方在比賽前段還打得拉鋸，但技術暫停後，王子維在出現機會時也發生回球失誤，被駱建佑一路追打，最終以直落二吞敗，賽後他說：「第二局換到逆風邊後，平抽球沒有優勢，讓對手有更多機會，而我速度也沒跟上，沒能打出應有節奏。」

王子維表示，滿場球迷進場加油下，讓他一走進場就覺得氣勢很不一一樣，雖然自己沒有贏球，「但明天還有其他隊友出賽，希望大家能繼續為他們加油。」

駱建佑挺進男單決賽，對手將是周天成與20歲印度選手謝堤（Ayush Shetty）的勝方。

新加坡選手駱建佑（左）擊敗王子維（右）。（記者陳志曲攝）新加坡選手駱建佑（左）擊敗王子維（右）。（記者陳志曲攝）

王子維遭對手直落二擊敗。（記者陳志曲攝）王子維遭對手直落二擊敗。（記者陳志曲攝）

王子維遭對手直落二擊敗。（記者陳志曲攝）王子維遭對手直落二擊敗。（記者陳志曲攝）

王子維遭對手直落二擊敗。（記者陳志曲攝）王子維遭對手直落二擊敗。（記者陳志曲攝）

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