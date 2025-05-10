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中職》當年在獅隊獲圓夢機會 抗癌右投王朝民30歲離世

2025/05/10 15:13

棒球圈今天傳來遺憾消息，年僅30歲的前統一獅投手王朝民日前離世。（圖取自維基百科）棒球圈今天傳來遺憾消息，年僅30歲的前統一獅投手王朝民日前離世。（圖取自維基百科）

〔記者倪婉君／台北報導〕棒球圈今天傳來遺憾消息，年僅30歲的前統一獅投手王朝民日前離世，他在少棒、青少棒時期都因好投受到注目，但進入高苑青棒卻檢查出罹患淋巴癌，也因身體狀況在2013年選秀獲桃猿指名後體檢沒過而未能簽約，直到2014年獲統一獅給機會才一圓職棒夢；獅隊領隊蘇泰安今天得知消息也深表遺憾和不捨，「當年就是看他懷抱職棒夢想，才想給他機會試試看。」

具布農及排灣族血統的王朝民於南投縣出生，在2007年LLB少棒就肩負台中力行國小王牌重任，升上西苑青少棒的表現也很亮眼，高中則南下高雄投身「綠色怪物」高苑懷抱。只可惜王朝民在高一時就查出罹癌，也讓他的青棒生涯幾乎空白，但仍因潛力突出在高中畢業後投入職棒選秀後，在2013年高中生選秀會被桃猿第3輪選進，只是最後因體檢未過而未能簽約。

只是王朝民並未放棄夢想，2014年初在經紀公司幫忙下向獅隊毛遂自薦，獲得測試機會通過後先以練習生身分加入，同年季中再參加選秀獲獅隊第6指名。回憶當年過程，蘇泰安說，印象中，就是一個瘦瘦高高、膚色黑黑的男生，練習時非常認真，也很努力想要爭取機會，「我當然的想法，就是讓他來試試看，當然也是看到他的潛力，如果這中間身體有好轉、實力有恢復，對我們球隊也是有幫助。」

獅隊當時提出簽約金至少100萬、月薪5萬的保障合約至2018年底，只是王朝民因為身體狀況僅在2014年於二軍有5場出賽機會，2016年季中就自請離隊。蘇泰安說，「我記得當時還有找他上來辦公室聊聊，也希望他能好好保重自己，未來或許職棒路還有機會。」王朝民之後就隨父親從事白鐵工程，卻於工作中傳出不幸消息。

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